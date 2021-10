Ce cadou i-a făcut Oana Lis soțului ei! Fostului edil al Capitalei nu i-a venit să creadă ce a primit de la soție

Oana Lis a ținut de mult timp să îi facă un cadou soțului ei, Viorel Lis. Odată ce a văzut ce i-a luat soția, fostul edil al Capitalei s-a emoționat foarte tare! Ce i-a dăruit cea care îi este alături de peste 20 de ani?

Oana Lis a povestit la Antena Stars ce cadou i-a făcut soțului ei și ce reacție a avut când l-a văzut. Oana Lis a ales să îi achiziționeze un tablou, unul special, care îi poartă chipul fostului edil! O persoană a deținut acest tablou și a contactat-o pe Oana Lis pentru a-i spune acest lucru, iar blondina a dorit imediat să îl cumpere și să îl ofere soțului ei. Inițial, aceasta nu avea banii necesari pentru a-l achiziționa, însă, după ce a strâns o sumă considerabilă din ședințele de terapie, a reușit să intre în posesia lui.

”Totul a început când îmi scria cineva pe Facebook că are un tablou pe care l-a cumpărat dintr-un talcioc cu Viorel Lis, și îți dai seama că nu credeam, pentru că oamenii scriu tot felul de lucruri, plus că nu avea cum, cineva își comandă un tablou și îl are, adică nu are de ce să aibă cineva un tablou cu altcineva și să nu fie persoana respectivă și i-am zis dă-mi o poză cu tabloul, și a zis că nu-l are că e la mama lui pe perete, și mi s-a părut ciudat cum să stea cineva cu tabloul lui Viorel”, a spus Oana Lis la Antena Stars.

Ce reacție a avut Viorel Lis când a văzut tabloul

Oana Lis a povestit cum a reușit să intre în posesia tabloului cu chipul soțului ei.

”Am așteptat până mi-a trimis poze, am tot negociat la preț, nu aveam bani atunci să-l iau, dar i-am zis că vreau neapărat să-l iau, că vreau să-i fac o surpriză lui Viorel, din păcate mama colecționarului a și decedat și a trebuit să facă curat în casă și era momentul să iau tabloul. L-am cumpărat. E poza de acum 20 de ani, este exact cum l-am cunoscut eu, așa era, cu barbă, serios, cald, bun”, a mai spus ea.

Viorel Lis s-a emoționat foarte tare când l-a văzut: ”S-a emoționat și fiind cadoul meu din banii făcuți de mine din terapie, i s-a părut că e ceva foarte drăgut că n-am păstrat banii să-i dau pe rochii sau așa, i-am zis că nu avea cum tabloul asta să ajungă la altcineva”.

Sursă foto: arhivă Cancan