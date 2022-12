Câți lei costă un abonament TV la Digi RCS-RDS și unul la Vodafone România. Care e mai ieftin

Două dintre cele mai apreciate companii de telefonie mobilă, internet și televiziune au scos pe piață abonamente pentru orice buzunar. Digi RCS-RDS și Vodafone România au atras atenția clienților săi de sărbători cu cele mai bune oferte. Iată ce abonament este mai ieftin.

Nu mai este niciun secret faptul că în perioada sărbătorilor, Digi și Vodafone pregătesc cele mai bune promoții în speranța că vor reuși să atragă atenția clienților săi. Dacă unele abonamente le oferă clienților libertate nelimitată, altele, în schimb, nu au aceleași beneficii.

VEZI ȘI: Digi RCS-RDS România a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu facturile la telefonie mobilă. Termenul limită e 31 ianuarie 2023

Cât plătesc românii pentru un abonament la Digi RCS-RDS sau Vodafone România

În această iarnă, Digi RCS-RDS pune la dispoziția viitorilor săi clienți trei tipuri de abonamente de televiziune (prin satelit, analogic și abonament digital). În cazul abonamentului prin satelit, clienții pot opta pentru două oferte, una în valoare de 17 lei pe lună, cu un număr restrâns de canale și una în valoare de 25 de lei, cu o mulțime de programe HD.

Dacă vorbim de abonamentul analogic, în acest caz există o singură ofertă, în valoare de 26 de lei, unde poți beneficia de o gamă largă de programe, fie ele HD sau nu. Ultimul abonament este și cel mai scump, deoarece pentru cei care doresc să opteze pentru acesta vor fi nevoiți să achite 30 de lei pe lună, având acces la absolut orice.

CITEȘTE ȘI: Se scumpesc abonamentele! Vești proaste pentru toți abonații Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange din România

Când vine vorba de Vodafone România, lucrurile stau diferit. Acest operator pune la dispoziție doar două abonamente, TV Complet și TV Start. Abonamentul TV Star le oferă viitorilor clienți 152 de canale TV și 75 de canale online prin aplicația Vodafone TV, la prețul de numai 35 de lei. Cel de-al doilea abonament, TV Complet, are 196 de canale TV, 14 canale sportive și 92 de canale online, iar prețul este de 50 de lei.

Cu alte cuvinte, după ce am analizat cu atenție fiecare abonament în parte, am ajuns la concluzia că Digi RCS-RDS are cele mai ieftine oferte din această iarnă.