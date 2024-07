Câți lei costă un tort făcut de Gabriela Cristea. Fanii au crezut că nu văd bine!

După ce s-a lansat în afacerea cu dulcețuri, Gabriela Cristea a trecut la următorul nivel în domeniul gastronomiei. Prezentatoarea TV continuă să-și surprindă clienții cu noi preparate, mai exact: o selecție de torturi realizate din ingrediente naturale, utilizând rețete speciale, știute doar de ea.

Pasionată de arta gastronomiei, la finalul anului 2023, Gabriela Cristea a pus bazele unei mici afaceri de familie. Este vorba despre un atelier artizanal, acolo unde sunt pregătite diverse produse de panificație – cozonaci și prăjituri, dar și diferite tipuri de dulcețuri și zacuscă. Recent, Gabriela Cristea și-a surprins clienții cu o nouă gamă de produse de cofetărie: o selecție de torturi artizanale – create din ingrediente naturale.

Clienții au la alegere 6 sortimente de tort: Tort Pistache doree, Tort Tableu de Figues, Tort Royale aux Menthe, Tort Romance a Amalfi, fiecare dintre ele putând fi personalizate cu diverse creme, arome și texturi și au la dispoziție 6 variante:

Fiecare tort este produs proaspăt, nu conțin premixuri și nici coloranți artificiali, sunt decorate cu migdale și livrate clienților cu mașina frigorifică. Prețul acestora diferă în funcție de sortimentul ales (tort cu căpșuni, tort cu ciocolată și cafea, tort cu fistic și zmeură, tort cu portocale și tort cu lămâie, ananas și mangă) dar și de cantitatea dorită. Astfel, torturile sunt preparate la o greutate standard de 2 kg, clienții având posibilitatea a adăuga + 1 sau 2 kg extra. Cel mai mic preț pornește de la 396 de lei – pentru un tort de 2 kg și ajunge până la 436 de lei.

Pe lângă produsele de panificație, Gabriela Cristea a avut mare succes cu zacusca și dulcețurile pe care le prepară. Printre cele mai vândute produse se numără dulceața de ardei iute și dulceața de portocale. Prețurile produselor încep de 26,50 de lei- un borcan de dulceață din ardei iubite – și ajung la 33,50 de lei pentru un borcan de zacuscă de vinete/fasole.

„Sunt produse pe care eu le fac și cu siguranță le-ați mai văzut la mine. Vreau să vă arăt câteva produse pe care le am acasă și pe care le fac. Am pregătit niște borcane cu dichis. Dar să trecem la degustat. Am prăjit niște pâine pentru a putea să degustăm. Prima dată începem cu zacusca aceea clasică, cu vinete și ardei mulți. Să vă povestesc despre arome. Este sărată exact cât trebuie, are ulei exact cât trebuie, cât să nu rămână deasupra. Zacusca cu fasole stă la loc de cinste. Ce bine miroase! Zacusca cu fasole este rețeta pe care am preluat-o de la soacra mea. În Ardeal se face această zacuscă, iar fasolea în zacuscă face ca aceasta să fie mai păstoasă, mai delicată”, a afirmat Gabriela Cristea pe Facebook.