Catinca Roman a anunțat că se mută definitiv din România: “Trebuie să am grijă de tata. Sunt pe calea de a mă reorienta profesional”. Țara în care vrea să înceapă o nouă viață

În vârstă de 53 de ani, Catinca Roman a anunțat că se mută definitiv din România. Și nu, nu în Franța își dorește să înceapă o nouă viață, deși, pe pământ francez a trăit vreme de cinci ani. Fata cea mare a Mioarei Roman are o altă țară preferată, unde plănuiește să profeseze într-un domeniu nou pentru ea. În timpul declarațiilor, ea a evitat să spună despre ce este vorba, însă, a subliniat că, în prezent, este legată de tatăl ei de care are multă grijă în aceste vremuri grele pe care omenirea le trăiește.

Catinca Roman a decis ca după pandemie să părăsească România și să se mute în Spania. Vedeta este legată acum mai mult de tatăl ei, Iosif Zilahy, de care trebuie să aibă grijă în această perioadă.

Catinca Roman plănuiește să plece definitiv în Spania, iar mutarea o va face în doi sau trei ani. Ea și tatăl său, Iosif Zilahy, s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2, motiv pentru care este mai liniștită, având în vedere felul în care a evoluat criza epidemiologică pe teritoriul țării noastre.

“M-am gândit bine. Am vorbit deja, am prieteni acolo, mă mut în Spania. Nu mai rezist aici. Acum trebuie să am grijă de tata că e singur. Ne-am făcut amândoi vaccinurile, este OK”, a declarat Catinca Roman pentru click.ro.

Fata cea mare a Mioarei Roman este înnebunită după tradițiie istorice și culturale ale Spaniei și, în plus, îi place enorm clima de aici. Potrivit mărturiilor sale, vedeta s-a consultat cu fiica ei, Calina Nicole, și vor să părăsească împreună România. Frumoasa blondă este rodul dragostei creatoarei de modă cu coregraful Bebe Dumitrescu.

“A fost o discuție cu cineva în care mi-am exprimat dorința de a pleca la un moment dat din România. Am zis că nu mi-aș dori să îmbătrânesc aici, ci într-o țară puțin mai caldă. Probabil în doi-trei ani. Oricum asta nu este o hotărâre care se ia de pe o zi pe alta, e un lucru care trebuie pregătit. Mi-aș dori să mă mut în Spania, trebuie să învăț limba.

Sunt pe calea de a mă reorienta profesional și indiferent de ce o să se întâmple, eu îmi doresc acest lucru. Am mai trăit în altă țară. Am stat cam 5 ani în Franța, știu cum e acolo. M-am gândit că odată cu vârsta o să conteze și acest lucru (n.r.: vremea)”, a dezvăluit vedeta în cadrul intervenției telefonice la “Star News”.

Despre motivul deciziei de a părăsi țara natală, Catina Roman a subliniat că nu se mai regăsește în ceea ce îi oferă viața de pe aceste meleaguri.

“Nu mai sunt la prima tinerețe, lucrurile trebuie gândite, trebuie să îmi pregătesc o reconvertire profesională. Nu știu dacă este o tristețe neapărat, este trist să văd ce se întâmplă la noi. Lucrurile nu mai evoluează. Sistemul medical e așa cum e, odată cu vârsta încep să apară mici problema.

E țara mea, o iubesc, de asta am stat aici, dar simt că se bate pasul pe loc și îmi doresc ca cel puțin în ultima parte a vieții să stau liniștită și relaxată. Nu am discutat în amănunt, dar am fost cam de aceeași părere. Bine, Oana e încă tânără și mai are încă nervi”, a mai mărturisit sora Oanei Roman la emisiunea de la Antena Stars.

