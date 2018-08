Catrinel Sandu, despre o posibilă căsătorie cu iubitul american: ”Cineva a vrut ca noi să ne întâlnim în momentul ăsta”

Catrinel Sandu trăiește o poveste de dragoste ca=n filme, iar vedeta a făcut și câteva mărturisiri despre omul care a făcut-o să creadă, din nou, în iubire. (Oferta speciala playstation )

Catrinel Sandu a ajuns la spital și a fost operate de urgență, din cauza apendicitei acute. Vedeta trebuia să se întoarcă în America, însă nu a mai putut pleca din cauza durerilor pe care le-a avut. Din fericire, totul s-a rezolvat, blondina a mărturisit că medicul care a operat-o i-a salvat viața deoarece apendicele era ascuns și putea să explodeze în orice moment.

„Fac două săptămâni de la operaţie, am avut o perioadă agitată în România. Am ajuns la concluzia că a meritat, dacă nu treceam prin ce am trecut, nu aş fi aşa bine cum sunt acum. Partea de sănătate… m-am simţit foarte rău câteva zile întregi, dureri de spate, de stomac, am ajuns la urgenţă şi am dat peste un doctor bun şi mi-a spus că e apendicită acută. Miercuri m-am operat şi vieneri trebuia să plec în America.”, a mărturisit Catrinel Sandu în cadrul unei emisiuni TV.

Catrinel Sandu a făcut mărturisiri și despre omul care a făcut-o să creadă, din nou, în iubire. (CITEȘTE ȘI: CATRINEL SANDU S-A ÎNDRĂGOSTIT LULEA! CINE ESTE NOUL IUBIT AL VEDETEI ȘI CU CE SE OCUPĂ)

”Totul s-a schimbat. Am învăţat să nu spun niciodată, niciodată. Momentatn nu-mi doresc asta (n.r. să mă căsătoresc). Ne-am mutat împreună şi avem nevoie să ne unim cele două familii, el are doi copii, eu am doi copii. Este un om asumat, extraordinar. Nu am crezut că mai există. Cineva a vrut ca noi să ne întâlnim în momentul ăsta.” a declarat Catrinel Sandu în cadrul unei emisiuni TV.

Catrinel Sandu locuiește acum în casa iubitului ei american

Blondina locuieşte acum în Sarasota, în casa lui Steve, de meserie medic stomatolog! (CITEȘTE ȘI: CATRINEL SANDU, PRIMA VACANȚĂ ALĂTURI DE NOUL IUBIT)

”E prima dată când simt că am un partener în adevăratul sens al cuvântului, care să îşi dorească să facă lucruri împreună, ne sfătuim în absolut orice. Vreau să le ofer fiicelor mele o familie, să le arăt că dacă nu a mers prima dată, poţi să găsesti pe cineva care să te facă fericită.”, a povestit recent Catrinel, la emisiunea “Refresh by Oana Turcu”. (Reduceri mari la jocuri PC )