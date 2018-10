Catrinel Sandu s-a afișat deja cu noul iubit, Steve, un medic stomatolog, după divorțul de Gabriel Trifu. Fosta “bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a povestit cum a început relația ș ice a simțit ea în perioada zbuciumată în care divorțul părea imminent.

„Steve a apărut în viaţa mea la un an după despărţire. Totul a început în 2015, iar fostul meu soţ a plecat de acasă în 2016. Steve a reapărut în viaţa mea în 2017. Între 2015 şi 2017 am fost pe cont propriu. Da, am prieteni acolo şi au fost alături de mine, dar nu avem un trecut aşa de îndelungat împreună ca să pot vorbi cu ei aşa cum vorbeam cu prietenii mei din România. (CITEȘTE ȘI: CATRINEL SANDU, DESPRE O POSIBILĂ CĂSĂTORIE CU IUBITUL AMERICAN: ”CINEVA A VRUT CA NOI SĂ NE ÎNTÂLNIM ÎN MOMENTUL ĂSTA”)

Mi-a fost greu. Imaginează-ţi că divorţezi într-o ţară complet străină, în care nu cu­noşti avocaţi, nu ştii legile, te simţi pierdut şi simţi că ai mâinile legate. Uitându-mă acum în urmă, n-am nici cea mai vagă idee cum am reuşit să le depăşeşc pe toate! A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea, dar mi-a dat multă putere şi m-a schimbat. După asta simt că sunt în stare să fac orice.

Totul a început să se îndrepte apoi. Am găsit cel mai bun job, la care visam de ani buni, acela de profesoară la una dintre cele mai bune şcoli de artă – unde e foarte greu să obţii o catedră, mai ales că eu nu aveam studii sau certificări în Florida, toate diplomele sunt obţinute în România. Dar am obţinut jobul şi asta mi-a dat multă încredere şi putere. Îi spu­neam lui Steve că am nevoie să redevin o fe­meie independentă, aşa cum fusesem toa­tă viaţa. Chiar şi în timpul mariajului am lu­crat permanent, dar după al doilea copil am început să muncesc mai puţin, pentru că trebuia să am grijă de doi copii, dar aveam joburi part-time", s-a confesat Catrinel Sandu, în revista Unica.

Catrinel Sandu a divorțat în luna mai

Catrinel Sandu a divorțat de Gabriel Trifu la începutul lunii mai a acestui an. Și-a găsit un iubit, după cei 11 ani de căsnicie cu Trifu, fostul tenismen.

La sfârşitul anului trecut, Catrinel Sandu anunțase că se desparte de soţul său, alături de care are doi copii.