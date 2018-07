Catrinel Sandu, la un pas de moarte! Vedeta a fost operată de urgență

Catrinel Sandu a ajuns la spital și a fost operate de urgență, din cauza apendicitei acute. Vedeta trebuia să se întoarcă în America, însă nu a mai putut pleca din cauza durerilor pe care le-a avut. Din fericire, totul s-a rezolvat, blondina mărturisește că medicul care a operat-o i-a salvat viața, deoarece apendicele era ascuns și putea să explodeze în orice moment.

”Luni am ajuns la medicul Teodor Dan Potecă. Domnul doctor a fost singurul care ade scoperit problema în urma unui consult amănunțit. După ce am făcut ecografie și am avut o discuție amănunțită, plus un control foarte bine efectuat, am descoperit că am apendicită acută ascunsă. Nu o găsea nimeni, însă domnul doctor a găsit-o și pot să spun că mi-a salvat viața, pentru că putea să explodeze oricând și puteam să fac septicemie. Chiar m-am întrebat ce s-ar fi putut întâmpla dacă eram în avion?! Miercurea trecută m-am operat, iar acum la o săptămână de la intervenție, mă simt foarte bine datorită domnului doctor Potecă, căruia îi mulțumesc pentru toată grija”, a dcelarat Catrinel Sandu pentru Click!

Catrinel Sandu locuiește acum în casa iubitului ei american

Blondina locuieşte acum în Sarasota, în casa lui Steve, de meserie medic stomatolog! (CITEȘTE ȘI: CATRINEL SANDU, PRIMA VACANȚĂ ALĂTURI DE NOUL IUBIT)

”E prima dată când simt că am un partener în adevăratul sens al cuvântului, care să îşi dorească să facă lucruri împreună, ne sfătuim în absolut orice. Vreau să le ofer fiicelor mele o familie, să le arăt că dacă nu a mers prima dată, poţi să găsesti pe cineva care să te facă fericită.”, a povestit recent Catrinel, la emisiunea “Refresh by Oana Turcu”.