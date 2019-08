Căutări de probe noi în casa lui Dincă. Avocatul familiei Luizei: ”Are multe poze, avea o obsesie”

S-au reluat căutările de probe noi în casa lui Gheorghe Dincă. Mandatul în baza căruia s-au făcut percheziţiile până acum expiră sâmbătă, însă DIICOT va cere un nou mandat.

Suspectul Gheorghe Dincă a fost toată ziua de joi la poliţia din Caracal, unde au început să fie analizate date din calculatorul şi telefoanele sale.

Procurorii speră ca informaţiile pe care le vor obţine să facă legătura dintre Dincă, dispariţia fetelor şi eventuala colaborare cu reţele de trafic de persoane.

Datele recuperate până acum din cele patru telefoane pe care anchetatorii susţin că le-ar fi folosit Gheorghe Dincă sunt puţine. Aparatele sunt modele vechi, fără acces la internet, şi nu ar avea module de localizare GPS.

Anchetatorii DIICOT au reuşit totuşi să extragă din ele lista apelurilor făcute de suspect şi mai multe mesaje text.

Dincă a asistat la percheziţia informatică şi la un moment dat la audieri a fost adus şi un vecin de-al lui care a susţinut că a primit de la acesta o cartelă preplătită. Pe acest număr – spune bărbatul – Dincă l-ar fi sunat în seara dispariţiei Alexandrei.

“Câte apeluri aţi avut în seara aceea?

Trei.

Şi de ce nu aţi răspuns?

Păi am zis că mă cheamă pe la un şpriţ.

Cât de des vă suna Gheorghe Dincă?

Mă suna când avea treabă cu mine.”

De la vecinul lui Dincă, anchetatorii au vrut să afle şi de ce a încercat să îi ia apărarea suspectului când a spus că aceasta nu obişnuia să ia persoane străine în maşină.

Discuție cu Gheorghe Măceșanu, vecinul lui Dincă, pe 26 iulie 2019

“Obişnuia să facă ocazia?

Nu, nu. Ce mă duceam cu el la Craiova, la Osica… se ducea în oraş şi el.

Şi nu lua oameni la ocazie?

Nu, nu. Nu lua.

De fete v-a spus vreodată ceva?

Nu, nu, nu. N-a spus nimic.”

Anchetatorii DIICOT au analizat şi aparatul foto al lui Dincă, dar şi o parte din fişierele găsite în calculatorul său. Şi ar fi găsit şi mai multe imagini cu caracter sexual – dar nu au spus dacă au fost înregistrate de el sau procurate din alte surse.

Percheziţia informatică urmează să stabilească şi dacă Dincă a şters din calculator şi din telefoanele sale informaţii care l-ar putea incrimina.

Surse apropiate anchetei susţin însă că individul ştia că datele stocate de aceste dispozitive pot fi folosite la un moment dat împotriva lui şi din acest motiv ar încercat să le facă pierdute după ce a comis faptele.

Un telefon se pare că l-ar fi oferit cadou unui copil din Caracal, acolo unde l-au şi găsit anchetatorii.

Pe de altă parte, la audieri au fost chemaţi şi părinţii Alexandrei Măceșanu. Anchetatorii au vrut să afle de la ei dacă vor să se constituie parte civilă în cercetarea care îl vizează pe Gheorghe Dinca.

“Viaţa acestui copil nu are valoare. Nicio sumă, niciun ban, nicio sumă nu echivalează cu nimic. Aici lucrurile au fost foarte clare, familia Alexandrei nu se va constitui parte civilă în acest dosar, să fie foarte clar” , a declarat Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei.

Spre deosebire de părinţii Alexandrei, rudele Luizei pretind de la suspect daune morale de 300.000 de euro şi au criticat modul în care au acţionat oficialii.

“Suntem foarte dezamăgiţi de ce s-a făcut prima săptămână sau primele două săptămâni. Având dovada acelei maşini, acei oameni care au început cercetarea se la rechinii ăia. Dom-le cunoşti maşina asta? A cui e? A lu’ asta. Era simplu, dom-le, dar nu s-a făcut. Nu s-a vrut” , a declarat Sterian Iordache, bunicul Luizei.

Familia Luizei susţine că a fost sunată de Gheorghe Dincă şi de un alt individ după dispariţia fetei. Iar aceste apeluri nu ar fi fost suficient investigate. La fel s-ar fi întâmplat şi cu cele primite de familia Alexandrei.

„Unul din apelurile lui Dincă, la ora 10.30 dimineaţa, joi, când Alexandra, nu că avem dovada că trăia, era incontestabil că a sunat la 11:05. A sunat efectiv criminalul. Dacă poliţistul care a preluat aparatul telefonic cu tot cu apel de la părinţi îşi anunța superiorii şi spunea – avem cu certitudine o pistă clară ca şi localizau în momentul ăla apelul, Alexandra era în viaţă”, a mai spus Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei.

“Are mii de poze. Are un laptop, are, v-am spus aparatul de fotografiat, are mai multe carduri şi aşa mai departe. Era preocupat de tot ce înseamnă sex. Deci s-a dovedit prin aceasta percheziție că avea o obsesie pentru sex.” , a spus Tonel Pop, avocatul familiei Luizei.



Analiza datelor recuperate de pe dispozitivele electronice ale lui Gheorghe Dincă va continua şi în zilele următoare. Tot atunci sunt aşteptate şi rezultatele ADN ale fragmentelor osoase ridicate de anchetatori din pădurea de lângă Caracal – acolo unde suspectul susţine că a aruncat rămăşiţele Luizei Melencu.