Cauza tragediei submersibilului Titan. Ce au descoperit autoritățile americane

Compania care a organizat expediția în Atlantic a anunțat, joi seara, că cei cinci pasageri din submersibilul Titan sunt morți. Roboții trimiși de echipajele de salvare au descoperit rămășițe, dar și bucăți din submarin, în apropiere de epava Titanicului.

OceanGate este compania care a organizat expediția cu submersibilul Titan, din apele Oceanului Atlantic. Reprezentanții firmei au anunțat, joi seara, că pasagerii submarinului sunt morți. ”Membrii echipajului Titan nu mai sunt. Deplângem dispariția lor!”, a fost vestea tristă dată de aceștia. Suspiciunile lor s-au adeverit după ce roboții trimiși de echipajele de salvare au găsit în adâncurile Atlanticului resturi care ar fi „un cadru de aterizare și un capac din spate al submersibilului Titan, dar și rămășițe.”

John Mauger, amiral al Gărzii de Coastă din SUA, a dat vestea tragică: „În această dimineață, un ROV – vehicul controlat de la distanță de la bordul navei Horizon Arctic a descoperit un con din partea din spate a submersibiliului Titan, la circa 500 de metri de prora Titaniclui, pe fundul apei. ROV-ul a găsit apoi și alte resturi. După consultarea cu experți ai grupului de căutare am constatat că resturile au legătură cu pierderea catastrofală a camerei de presiune. După ce am ajuns la această concluzie, am anunțat imediat familiile (pasagerilor). În numele Gărzii de Coasta a Statelor Unite și a întregului echipaj de căutare, transmit sincere condoleanțe familiilor”.

Submarinul ar fi făcut „implozie”

Șapte nave și mai multe vehicule subacvatice au căutat pe o suprafață imensă din Ocean – aproape 26.000 de kilometri pătrați. Un robot a fost lansat, pentru a transmite imagini și informații de la 3.800 de metri adâncime – acolo unde se află epava Titanic. Acest robot subacvatic aparține companiei OceanGate și a reușit să descopere mai multe resturi, cum ar fi cadrul de acostare şi partea din spate a submersibilului Titan.

Submarinul ar fi făcut „implozie”, potrivit autorităților americane. „Ar fi putut să aibă loc o explozie în coloana de apă a submarinului”, spun cei de la Paza de Coastă americană.

La bordul navei se aflau miliardarul și aventurierul britanic Hamish Harding, omul de afaceri britanico-pakistanez Shahzada Dawood și fiul său Suleman. Paul-Henry Nargeolet, un fost scafandru din Marina Franceză, care a mai explorat epava Titanicului în trecut, se afla și el la bord. Stockton Rush, fondatorul și directorul general al OceanGate, nu a lipsit din această expediție.

Presa străină a mai scris despre faptul că în submersibil s-ar fi aflat și soția lui Stockton Rush, Wendy, stră-stră-nepoata Idei și a lui Isidor Straus – doi dintre cei mai bogați pasageri care au murit pe Titanic, în 1912. Ambii au sfârșit îmbrățișați în cabina lor, când vaporul s-a scufundat.