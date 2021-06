Caz incredibil în Neamț. Bătrână în vârstă de 82 de ani, la un pas să fie aruncată într-o fântână, chiar de fiul ei. “Dumnezeu m-a îmbărbătat de am scăpat cu zile”

O bătrână în vârstă de 82 de ani ar fi fost torturată și lovită chiar de fiul ei, care, în plus, ar fi încercat, în mai multe rânduri, să o arunce pe femeie într-o fântână, pentru a scăpa de ea. Totul s-ar fi întâmplat într-o comună din județul Neamț. Din fericire, bătrâna a scăpat cu viață. În schimb, bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor și a ajuns, deja, după gratii.

În vârstă de 53 de ani, bărbatul locuiește alături de părinți în comuna Borlești, județul Neamț. De-a lungul timpului, bătrânii au avut multe de îndurat cu el, dar niciodată nu au crezut că vor ajunge să se teamă pentru viața lor, anunță stirileprotv.ro.

Bărbatul o lua mereu razna în momentul în care mama îl sfătuia să-și găsească o fată și să-și facă o casă a lui, cum este normal.

“Mama spune că a fost tărâtă 50 de metri din casa unde este fântâna respectivă. Eu am găsit-o la un copăcel căzută jos. Era în stare de șoc era plină de sânge. Nu pot să va descriu în cuvinte ceea ce am găsit”, a spus Nicolae Lupan, celălalt fiul al bătrânei.

Bătrână din Neamț, agresată de propriul fiu. “Tare am mai răcnit!”

Pentru că fratele lui era plecat la pădure, agresorul s-a gândit să însceneze un accident la fântână. Din fericire, bătrâna a scăpat cu viață după ce s-a luptat minute în șir cu fiul ei.

“Am dat să cobor pe scări și el, când m-a văzut, a venit după mine. Am căzut jos și am băgât mâna în gardul asta de sârmă și m-am ținut. Dumnezeu cred că m-a îmbărbătat de am scăpat cu zile. M-a apucat și m-a prins și m-a luat de mâini. Tare am mai răcnit și nu a avut cine mă scoate”, a spus Olimpia Lupan.

Fratele agresorului: “Acum doi ani mi-a pus toporul la gât”

Totodată, bătrâna le-a mai mărturisit anchetatorilor că fiul ei a încercat în alte șase rânduri să o arunce în fântână. A avut mare noroc că, de fiecare dată, bărbatul era beat și, în cele din urma, își abandona planul.

Când a revenit de la pădure, celălalt fiu al bătrânei și-a găsit mama lângă fântână, rănită, epuizată și în stare în șoc.

“Acum doi ani a mai avut o tentativă de omor, că mi-a pus toporul la gât și a avut dosar penal. A trebuit să îl închid, pentru că a trebuit să merg la muncă în străinătate”, a declarat celălalt fiul al femeii.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor. De asemenea, anchetatorii au solicitat și o expertiză psihiatrică după ce familia a precizat că el a mai fost internat în spital, cu probleme psihice.