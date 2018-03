Un caz revoltător, al unei mame care a căzut cu copilul în brațe din pricina băuturii, a fost prezentat la „Acces direct”. Prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe, le-a spus părinților copilului că nu îi face plăcere să discute cu ei.

„Este absolut îngrozitor. Nu pot să privesc imaginile astea”, a spus Simona Gherghe. „Mi-a fost foarte greu să văd aceste imagini. Nu-mi face plăcere să stau de vorbă cu voi. Sunt convinsă că orice v-aş spune, nu aţi înţelege”, le-a transmis Simona Gherghe părinților copilului.

Femeia susține că îi gătește copilului și că inclusiv în ziua în care a căzut cu el la marginea unei șosele îi făcuse de mâncare. Întrebată dacă fumează, femeia a răspuns: „Acum fumez. În timpul sarcinii am fumat foarte puțin”, a spus ea.

„A fost pe la cumnată-meu. Și a pus telefonul la încărcat. A luat un pahar-două de vin. Ea, dacă e mititică, ce i-a trebuit ei? Două pahare de vin… s-a îmbătat! Ce pot să-i fac? Pot s-o bat? E o mână de femeie! Dacă ea are voința de a cinsti un pahar de vin, nu pot s-o opresc. N-am făcut-o eu, n-am născut-o eu. Mă-sa a făcut-o, mă-sa s-o bată!”, a spus bărbatul.

„Am băut un pahar de vin. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Am alunecat, că eram cu ghetele (…) Am alunecat cu băiatul, la fel, și n-a fost altceva. Asta a fost”, a spus femeia. Ulterior ea a recunoscut că a băut mai mult. „Să spun drept am băut 4,5,6 pahare. Nu mai puteam să mai merg”, a adăugat. „E din sămânță. Dacă ta-su a băut, mă-sa a băut, bea și ea”, a concluzionat soțul femeii.