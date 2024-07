Caz tulburător în Vaslui! Un tânăr a găsit un cadavru într-o valiză aruncată pe marginea drumului: „Am spus că e un câine sau un alt animal”

Un tânăr din satul Pungești, județul Vaslui a trăit șocul vieții lui atunci când a deschis o valiză abandonată pe marginea drumului, iar în interior a văzut că se aflau rămășițe umane. Mai mulți localnici au observat bagajul, însă nu l-au băgat în seamă până când mirosul a început să devină insuportabil. Bărbatul care a făcut descoperirea macabră a crezut, inițial, că este vorba despre un animal mort.

Tânărul care a descoperit valiza cu cadavrul a alertat autoritățile. Ancheta a fost preluată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. Purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui a oferit detalii despre acel caz.

Descoperirea macabră a șocat locuitorii din satul Pungești, județul Vaslui, mai ales că victima nu ar fi din localitatea. De asemenea, acolo nu s-ar fi înregistrat niciun caz de dispariție în ultima vreme. Mai multe persoane au observat valiza, însă nu s-au gândit să o deschidă.

La un moment dat, mirosul a devenit insuportabil, iar Gheorghiță, un tânăr care trecea pe acolo cu vacile, și-a făcut curaj și a verificat ce se afla înăuntru. Inițial, tânărul a crezut că este vorba despre un animal mort, însă a rămas mut de uimire atunci când și-a dat seama că, de fapt, este vorba despre rămășițe umane.

„Înăuntru am văzut un cadavru, era gol-goluț, al unui bărbat, care stătea în poziția ghemuit. Noi, pe moment, am spus că e un câine sau un alt animal, dar când am văzut genunchiul, ne-am dat seama că este om. Era vânăt de la brâu în sus, capul era umflat și vânăt tot. Un miros care m-a dat pe spate. Am închis înapoi capacul și am pus pe cei care erau acolo, să sune repede la 112. Ne-am dat seama că vorbim despre o crimă”, a declarat tânărul pentru Vremea Nouă.