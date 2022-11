Cazare de coșmar pentru un turist într-un hotel de 3 stele din Sibiu: „Când am cerut prosoape, am primit un răspuns incredibil”

Un turist a găsit pe Booking un hotel de 3 stele, în Sibiu, cu o notă foarte mică de evaluare. Chiar dacă părerile celor care trecuseră prin acest loc erau extrem de grăitoare, bărbatul nu a ținut cont, deoarece avea nevoie de cazare în acea zonă. Experiență pe care a avut-o l-a făcut să nu mai calce vreodată pe acolo.

A început sezonul de munte, iar una dintre destinațiile preferate, ca în fiecare an, este Sibiu. Un bărbat care a ales această destinație și-a povestit experiența îngrozitoare, pe care a trăit-o la un hotel de trei stele. Când a vrut să-și caute o altă cazare, era deja prea târziu, locurile fiind ocupate. În acest caz nu a avut decât să îndure mizeria, gălăgia și condițiile greu de descris.

„Nu a intrat nimeni în patru zile să facă și curățenie. Am căutat altă cazare în ziua când am sosit, dar nu am găsit și, din cauza asta nu am plecat. Am ales acest hotel, deși avea nota mică pe Booking, pentru că era foarte aproape de sala de spectacole unde trebuia să ajungem în fiecare zi, dar regret alegerea făcută. Cea mai proastă cazare. O bătaie de joc!”, a spus turistul pe Facebook.

Incredibil! Ce răspuns a primit turistul atunci când a cerut prosoape curate de la hotelul de 3 stele din Sibiu

De la lipsa prosoapelor, la cea a hârtiei igienice, la care se adaugă mizeria și mirosurile, turistul s-a arătat profund nemulțumit de cazarea de coșmar. Atunci când bărbatul le-a cerut prosoape curate, a primit un răspuns revoltător!

„Nu vă recomand sub nicio formă acest hotel de 3 stele din Sibiu! Este o bombă! Camerele cu miros de vechi și puțin mucegai, mizerie în baie nu erau prosoape (când am cerut prosoape, am primit un răspuns incredibil-„stăm prost cu prosoapele”), nici măcar hârtie igienică nu era. La parter este o shaormerie și se aude o gălăgie de nedescris. Manele pe la 3-4 dimineața când opresc taxiuri și alți indivizi, cu muzica data la maxim. Ce sa mai …. un chin”, a adăugat turistul.

Fiind extrem de supărat pe administratorii hotelului de 3 stele din Sibiu, bărbatul i-a „pârât” pe rețelele de socializare. Speră, astfel, să nu mai treacă și alți turiști prin experiența sa oribilă.

