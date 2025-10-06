Acasă » Știri » Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!

06/10/2025
Noi detalii despre cazul ucrainencei Iryna Zarutska ies la iveală! Tânăra de 23 de ani fugise în Carolina de Nord din calea războiului, însă viața ei s-a sfârșit crunt într-un tren. În timp ce se întorcea de la muncă, a fost ucisă cu sânge rece de un bărbat pe care nu îl cunoștea.

Pe 22 august 2025, în jurul orei 22:00, Iryna Zarutska și-a pierdut viața într-un atac violent. Tânăra se întorcea cu trenul de la locul de muncă, o pizzerie din oraș, când un bărbat a surprins-o și a lovit-o repetat cu un cuțit în zona gâtului, provocându-i răni fatale. Iryna nu a mai avut nicio șansă la viață.

Pluton de execuție, reactivat?!

Carolina de Nord a adoptat „Legea Irynei”: o reformă penală dură după moartea unei refugiate ucrainene. O lege importantă a fost aprobată în stat după tragedia Irynei Zarutska, o femeie ucraineană care a fost ucisă într-un tren din orașul Charlotte.

Proiectul de lege, denumit „Legea Irynei”, are numele tinerei și reprezintă una dintre cele mai mari schimbări ale sistemului de justiție penală din Carolina de Nord în ultimii ani. Legea a fost votată de ambele camere ale legislativului, care sunt controlate de republicani, și a fost susținută de guvernatorul democratic Josh Stein.

Vor fi accelerate soluțiile cazurilor de crimă, se va limita accesul la cauțiune pentru persoanele acuzate de crime violente și se vor impune evaluări psihice obligatorii în anumite situații. De asemenea, legea permite reluarea aplicării pedepsei cu moartea, care a fost suspendată în Carolina de Nord din anul 2006.

 În prezent, injecția letală este singura metodă de execuție autorizată în stat, dar disputele din instanțe au blocat aplicarea acesteia. „Legea Irynei” oferă o alternativă: execuția prin pluton de execuție. Această prevedere poate trece peste blocajele din instanțele federale și ar putea fi primul pas către redeschiderea execuțiilor în Carolina de Nord după aproape două decenii.

 O altă schimbare a legii este legată de cauțiune. Persoanele acuzate de infracțiuni grave cu violență nu vor mai avea dreptul la cauțiune, ceea ce înseamnă că multe persoane acuzate vor rămâne în arest pe durata procesului. De asemenea, legea impune evaluări psihice obligatorii pentru inculpații care sunt suspectați de a reprezenta un pericol pentru comunitate. 

