Ce a aflat Doina Teodoru despre Cătălin Scărlătescu, înainte să formeze un cuplu. A dezvăluit totul abia acum

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează unul dintre cele mai apreciate și neașteptate cupluri din showbiz-ul autohton. S-au cunoscut pe litoralul românesc și sunt împreună de aproximativ doi ani. Înainte să pornească pe același drum, actrița a aflat câteva detalii interesante despre reputația juratului de la Chefi la Cuțite.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu sunt împreună de aproape doi ani, fiind unul dintre cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut pe litoralul românesc, apoi au luat parte la mai multe petreceri cu prietenii apropiați. Lucrurile au început să se înfiripe între ei, să se cunoască mult mai bine până să-și dea seama că sunt făcuți, cu adevărat, unul pentru celălalt. Actrița a recunoscut că înainte să aibă o relație amoroasă cu el, nu știa aproape nimic despre juratul de la Chefi la Cuțite. Fosta concurentă de la IUmor susține că nu au avut interacțiuni pe micul ecran, dar nici în spatele acestuia.

CITEȘTE ȘI: „IUBIREA” DINTRE DOINA TEODORU ȘI MICUTZU A FĂCUT DELICIUL TELESPECTATORILOR. CEI DOI AU FORMAT O PERECHE ÎN „BĂIEȚI DE ORAȘ”

Ce a aflat Doina Teodoru despre Cătălin Scărlătescu înainte să fie împreună

Deși ambii lucrau în televiziune, Doina Teodoru aflase doar câteva zvonuri „piperate” despre reputația lui Scărlătescu. Nimic mai mult. Actrița din serialul „Băieți de Oraș” a fost informată cu mult timp înainte de renumele lui de burlac. Fosta concurentă de la America Express a lucrat, acum ceva timp, la un sketch despre Chefi la Cuțite, moment în care a aflat că actualul ei iubit este puțin „gagicar”.

„Nu știam mare lucru despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc. Deși suntem amândoi în televiziune, suntem în domenii complet diferite, suntem în lumi complet diferite. Până să-l cunosc efectiv, nu aveam nicio părere. Țin minte că am făcut, la un moment dat, un sketch cu Andreas Petrescu despre Chefi la Cuțite și eu eram concurenta și l-am întrebat pe Andreas: care-i treaba?

Că eu tot vorbeam cu acest Cătălin Scărlătescu – personajul. Ăsta cum e? „Păi vezi că e gagicar, din ăsta căruia îi plac gagicile foarte mult!” A, ok, deci așa să mă raportez la el! Deci cam asta știam eu despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc”, a povestit actrița, pentru playtech.ro.

Cum a început relația dintre Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu

Actrița și celebrul bucătar au avut parte de prima întâlnire pe litoralul românesc. Doina a recunoscut că a fost cucerită instant de șarmul lui Scărlătescu. Câteva luni mai târziu, cei doi și-au oficializat relația.

CITEȘTE ȘI: CUM A „STRICAT” DOINA TEODORU O FAMILIE FERICITĂ. IUBITA LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, PROTAGONISTĂ ÎNTR-O COMEDIE SPUMOASĂ DESPRE UN TRIUNGHI AMOROS

„La Vama Veche ne-am întâlnit. A fost foarte fun! Am făcut clic instant! E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el. Relația noastră nu a început pe malul mării, cu siguranță. A început câteva luni bune mai târziu, acolo doar ne-am cunoscut!

Întâmplarea a făcut să ne revedem la niște petreceri în câteva rânduri și acolo am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine, după care am început să ieșim doar noi și acolo ne-am cunoscut și mai bine! Și am hotărât că vrem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine”, a mai spus Doina Teodoru, potrivit sursei citate.