Ce a aflat un bărbat după ce i-a murit soția. Întreaga viață i-a fost dată peste cap

Un bărbat a avut parte de șocul vieții lui când a aflat că soția l-a înșelat înainte ca aceasta să devină mamă. Din nefericire, soția a murit din cauza unei boli nemiloase, iar înainte de a se stinge din viață, femeia a lăsat un jurnal în care a spus tot adevărul. Ce a aflat i-a schimbat total viața.

O poveste de viață ce pare desprinsă din filmele Science Fiction prezintă un scenariu uluitor. Un bărbat s-a căsătorit cu dragostea vieții lui, Emma și a crezut că va rămâne cu ea pentru totdeauna. Destinul avea să-i dea două lovituri, moartea soției sale și un adevăr greu de acceptat.

Întreaga poveste a fost descrisă de acesta într-o scrisoare care a fost dezvăluită pe internet.

Ce a scris bărbatul

(…) m-am îndrăgostit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele, Emma. Dar oare am iubit-o cu adevărat sau am fost orbit de dragostea ce i-o purtam?

Încă mă bântuie amintirea zilei în care i-am găsit jurnalul. Am răsfoit, confuz și extrem de surprins, un capitol secret din viața ei, unul care avea să distrugă familia ideală pe care m-am străduit să o construiesc. Da, de atunci am început să-i urăsc pe copiii pe care i-am crescut timp de 12 ani.

Emma și cu mine am fost căsătoriți timp de patru ani. Ea s-a îmbolnăvit și a murit la scurt timp după ce le-a adus pe lume pe gemenele noastre. Diagnosticul? Pneumonie, au spus medicii. Am simțit cum mi se destramă lumea atunci când am primit vestea. Am rămas cu inima frântă în timp ce îi priveam sicriul și îi țineam în brațe pe bebelușii noștri, înfășurați în pături mici și moi. Se zvârcoleau în brațele mele, fără să aibă idee că nu aveau să-și mai vadă mama niciodată.

Mi-am pus copilașii în cărucior pentru că era rândul meu să arunc cu noroi pe sicriul Emmei. Plângeam. Îmi simțeam sufletul pustiit. Iubirea vieții mele, mama copiilor mei nu mai era.

Am aruncat un pumn de pământ pe sicriul ei și am făcut o promisiune.

«Nu voi lăsa niciodată o altă femeie să-ți ia locul, dragă. Voi trăi doar pentru copiii noștri și nu voi căuta niciodată o altă plăcere sau confort de la o altă femeie», mi-am zis.

Așa am crezut eu că funcționează relațiile și dragostea. Dacă iubești cu adevărat pe cineva, nu poți să treci atât de repede peste moartea sa, nici măcar nu-ți poți dori asta. Iar eu sunt un om de cuvânt. Dar oare am greșit că i-am oferit soției mele toată încrederea mea cât încă era în viață?

În următorii 12 ani, mi-am dedicat timpul, energia și dragostea pentru a-mi crește fiicele, Chloe și Riley. Erau niște fetițe frumoase, deosebite. Mi-au amintit mereu de mama lor și m-au inspirat să fiu un tată exemplar”, se arată în rândurile scrise de el, potrivit DivaHair.

Viața i-a fost dată peste cap când a deschis jurnalul soției

Povestea de viață a bărbatului este una emoționantă. După ce a deschis jurnalul pe care soția l-a lăsat, acesta a avut parte de un șoc. A aflat că a fost înșelat de femeia căreia i-a promis că nu va lăsa o altă femeie să-i ia locul vreodată.

„Însă lucrurile s-au schimbat atunci când am descoperit vechiul jurnal al soției mele în pod. Da, l-am răsfoit și am aflat un lucru teribil.

De ce Emma? De ce mi-ai făcut asta? Ce mi-a lipsit de te-a determinat să cauți dragoste în altă parte? Încă mă dezgustă gândul că ai făcut ce ai făcut. Cum ai putut?

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile după ce am citit partea în care a menționat: «Mi-a plăcut de el. Era mult mai bun decât Greg în atâtea feluri. Era chipeș și nu i-am putut rezista, iar acea aventură de o noapte în croazieră încă se agață de inima mea ca trandafirii roșii proaspeți….».

Serios, Emma? A fost „el” mult mai bun decât mine în atât de multe feluri încât ai îndrăznit să mă înșeli pe mine, soțul tău, care te iubea ca un nebun și care nu s-a gândit niciodată la o altă femeie în afară de tine? Cum ai putut să-mi faci asta? Nu aș fi crezut niciodată că mi-ai frânge inima în felul asta…”

Ce a aflat bărbatul

Mai exact, după ce a aflat că a fost înșelat, acesta a făcut testul de paternitate pentru a vedea dacă fetițele erau ale lui. Din nefericire, rezultatul a fost în defavoarea lui. Fetele erau ale celui ce-i devenise amant soției lui.

„După ce am citit vechiul jurnal al soției mele, am început să îmi pun întrebări în legătură cu copiii noștri. Sincer, din acea secundă am început să îmi urăsc viața. Erau ai mei cu adevărat? Sau proveneau din aventura ei? La doar o luna după ce s-a întors din acea croazieră mi-a spus că este însărcinată.

Cât de fericit am fost să aud că voi fi tată. Mi i-am imaginat pe bunicul meu, pe tatăl meu și apoi pe mine, toți într-un frumos portret de „familie ideală”. Asta mi-am dorit dintotdeauna. Doamne, cât de mult m-am putut înșela în legătură cu soția mea…

Și pentru că nu am putut rezista, la scurt timp după ce am aflat vestea, am făcut un test de paternitate cu fiicele mele. Și ghici ce am aflat! Chloe și Riley nu erau copiii mei. Cum să fie ai mei? Ele erau fiicele răposatei mele soții și ai amantului ei.

Ce crezi că am făcut apoi? Trebuia să uit de infidelitatea mamei lor și să le accept? Îmi pare rău, dar, din păcate, nu am fost atât de iertător și bun cu ele. Nu erau ale mele, și ăsta e adevărul crud. Zi de zi, am început să-mi descarc frustrările pe ele. Nu am avut de ales decât să distrug frumosul cuib pe care îl construisem.

Zi de zi, mă îndepărtam tot mai tare de ele. Am început să mă întorc târziu acasă, nu le mai duceam niciodată la școală și uram să împart aceeași masă cu ele. Atunci când nu am mai putut suporta situația, am decis să le las acasă la bunica lor”, este mărturia bărbatului.