Ce a făcut Dani Oțil la Bacalaureat: “De rușinea colegilor…”

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, alături de Răzvan Simion “intră” în casele telespectatorilor în fiecare dimineață. Toată lumea este curioasă cum s-a descurcat Dani la Bacalaureat și ce note a luat. Matinalul a declarat că nu mai știe ce note a luat, însă a dat examen la șapte materii.

„Noi am fost primii cu bacul ‘complicat’. Am dat din șapte materii. Nu mai ştiu exact, dar în afară de matematică (unde au fost ceva greșeli în subiecte) am fost foarte bine. Nu din vina mea, însă eram în cea mai „tocilară’ clasă din județ. Mai mult de rușinea colegilor deschideam cărțile”, a mărturisit Dani Oțil, pentru VIVA!.

Dani Oțil se pregătește de însurătoare?!

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se înțeleg foarte bine. Se pare că prezentatorul de la Antena 1 vrea să se așeze la casa lui, iar Mihai Bobonete ar fi părintele spiritual. Cei doi sunt foarte buni prieteni și se știu de mulți ani.

“Pentru că ne știm de când mâncam cârnăciori în bucătăria lui minusculă… Pentru că jucăm fotbal uneori… Pentru că am leșinat de râs şi când avea o țeavă în plămân, în spital… Pentru că venea la Neatza şi ne încărca pe toţi ca o baterie externă… Pentru că ia râsul în serios…”, a afirmat Dani Oţil, referindu-se la prietenul său, Bobonete. Actorul a reacţionat imediat: “Mulţumesc, finule!”.

Răspunsul lui Bobonete poate fi interpretat că prezentatorul de la Neatza și iubita lui, Gabriela, s-ar pregăti să facă marele pas. Ceea ce nu ar fi deloc ciudat, pentru că cei doi se înțeleg foarte bine, ba chiar Dani a dus-o pe blondină la Reșița, acasă la părinții săi.