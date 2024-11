Ce a făcut fiul lui Călin Georgescu la scurt timp de la victoria candidatului din turul 1. Ce a decis

Călin Georgescu a fost surpriza primului tur de la alegerile prezidențiale 2024. Candidatul independent s-a clasat pe locul 1 în primul scrutin, urmând să ducă o bătălie strânsă cu Elena Lasconi pe 8 decembrie. La scurt timp după ce s-au aflat rezultatele, toți românii au avut un șoc. Fiul său cel mare, Cosmin Georgescu, a recurs la o decizie radicală imediat după ce aflat de victoria tatălui său.

Călin Georgescu a ocupat locul 1 în primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, fiind o surpriză pentru toți românii. Acesta s-a calificat în turul 2 alături de Elena Lasconi, în cursa pentru Cotroceni. Cei doi vor duce o bătălie strânsă, iar părerile românilor sunt împărțite. El și-a ținut viața departe de ochii curioșilor, iar totul avea să fie pus pe tavă în fața alegătorilor.

Fiul său mai mare, Cosmin Georgescu, a avut o primă reacție după victoria tatălui său: și-a închis contul de Instagram! Cel mai probabil pentru că oamenii au început să fie curioși cu privire la viața personală a candidatului independent de la alegerile prezidențiale 2024. Băiatul cel mare al lui Călin Georgescu are propria Academie de Tenis, este antrenor și a jucat tenis ani la rând.

La un moment dat, el a povestit cum a fost pus să stea în cameră cu fostul lider mondial Novak Djokovic, chiar de către Nikola Pilic.

„Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: Într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo. Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine.

Copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! „Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni”, mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total, dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic! Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși”, a spus Cosmin Georgescu, pentru prosport.ro