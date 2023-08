Ce a făcut fiul unei badante din România i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, români și englezi. O poveste de viață impresionantă

Cosmin Diaconu are o poveste de viață impresionantă. La cei doar 24 de ani a reușit să atingă succesul și să fie cunoscut la nivel internațional. Deși nimeni nu i-a acordat credit, tânărul a demonstrat că orice este posibil dacă ai voință.

Povestea de viață a lui Cosmin Diaconu începe ca a multor români. La o vârstă fragedă a fost lăsat în grija bunicilor, în timp ce părinții lui plecau în Italia pentru a îi oferi lui și fraților lui un trai mai bun. Peste hotare, tatăl s-a angajat în construcții, iar mama avea grijă de bătrâni.

Însă, la doi ani după ce părinții au plecat în Italia și copiii i-au urmat. Familia s-a reunit și au trăit pentru câțiva ani o viață frumoasă departe de țara natală.

„Au plecat ei în Italia pe când eu aveam vreo șapte ani… ne-au crescut bunicii. Mătușa mea era deja stabilită acolo, i-a oferit mamei mele oportunitatea unui loc de muncă și pentru că începutul e mereu greu, nu știi dacă te descurci, a zis să vină ei primii și dacă totul ar fi mers ok, să ne ia și pe noi. E o situație foarte des întâlnită în țară, din păcate.

Era un orășel mai mic, pe lângă Roma, foarte istoric, dar cu orice aveai nevoie, în comparație cu satul din care veneam eu. Tata a lucrat în construcții, iar mama avea grijă de bătrâni. Clasica poveste, nimic diferit”, a declarat Cosmin Diaconu, potrivit life.ro.

De la extaz la agonie

Vreme de opt ani familia lui Cosmin a locuit în Italia. Însă, o problemă de sănătate a mamei i-a făcut pe toți să se întoarcă în țară. Acela a fost momentul în care tânărul a crezut că viața lui se destramă. Cunoștea traiul din România și nu își dorea sub nicio formă să se întoarcă acasă.

Însă nu a avut ce face, așa că după opt ani petrecuți în Italia a revenit pe plaiurile natale. Și-a continuat studiile, a mers la liceu, însă lucrurile nu au fost prea roz pentru Cosmin, care a avut momente când aproape a rămas corigent. Însă, tânărul nu s-a lăsat și cu ajutorul profesorilor a reușit să meargă mai departe.

„Mi-a căzut lumea în cap. Nu am avut posibilitatea de a alege, a trebuit să venim în țară și nu o să uit niciodată cum mi se părea că acela e sfârșitul lumii pentru mine. Fusesem în vacanță între timp în țară, știam ce e și puteam să fac comparație cu Italia.

După ce am terminat liceul am realizat că oricât de mult am suferit și oricât de tragică ar fi fost situația, tot a fost alegerea cea mai bună. Cred că în acei patru ani m-am dezvoltat într-un mod absolut special, ceva ce sigur nu s-ar fi întâmplat dacă nu eram la Sascut.

Faptul că am fost la un liceu necunoscut, a trebuit mereu să lupt, să muncesc, să arăt că pot și lucrul acesta m-a motivat mereu. Am participat la tot felul de proiecte cu fosta mea dirigintă, iar asta a ajutat enorm la dezvoltarea mea”, a mai povestit Cosmin.

Succes internațional

După terminarea liceului, Cosmin Diaconu nu avea prea multe perspective. Se gândea să plece în Anglia să muncească, însă a realizat că își dorește mai mult de la viață. Așa că a aplicat la Universitatea Cambridge, la departamentul de Fashion Design.

A fost acceptat, și-a finalizat studiile, iar mai apoi a început un internship la Bang London. Aici, Cosmin și-a expus talentul și a ajuns să creeze ținute pentru artiști internaționali precum Beyonce.

„Ce-mi place cel mai mult (n.r. la Bang London ) este faptul că nu vin să le fac cafeaua sau să dau cu mătura, ci iau parte la ceea ce fac ei. Cum lucrează unul care e aici de 10 ani, la fel lucrez și eu. E incredibil!

Când am văzut că poartă pe scenă (n.r. Beyonce) hainele făcute de mine, nu mi-a venit să cred că eu am pus mâna pe hainele alea, am tăiat materialul și e pe scenă și lumea se uită”, a mai spus Cosmin.