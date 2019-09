Ce a făcut fosta soție a lui What’s Up după ce cântărețul și-a ”declarat” noua relație

La scurt timp după ce What’s Up și-a asumat public noua iubită, fosta soție a cântărețului a decis să își ”înece amarul” într-un club de pe malul lacului Herăstrău. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații și imagini savuroase.(CITEȘTE ȘI: IPOTEZĂ BOMBĂ ÎN CAZUL ACCIDENTULUI PROVOCAT DE MARIO IORGULESCU: A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDĂ? EA E FEMEIA DUPĂ CARE SUFEREA FIUL ȘEFULUI LPF)

What’s Up și Simina au format unul dintre cele mai discrete, dar și îndrăgite cupluri din showbiz și nimeni nu se gândea că vor ajunge să stea departe unul de celălalt. Cei doi au decis să pună punct mariajului și să meargă pe drumuri diferite în viață. La aproximativ două luni după divorț, What’s Up și-a asumat noua relație. Săgeata lui Cupidon l-a lovit pe artist, care și-a asumat noua relație și a prezentat-o tuturor pe noua lui iubită!(NU RATA, AICI: CU CINE S-A CUPLAT WHAT’S UP LA NICI DOUĂ LUNI DE LA DIVORŢ! CUM ARATĂ NOUA LUI IUBITĂ)

La scurt timp după ce What’s Up a anunțat că trăiește o frumoasă poveste de dragoste, Simina, fosta soție a artistului, a recus la un gest surprinzător. Mai exact, Simina a petrecut alături de câțiva prieteni într-un renumit club de pe malul lacului Herăstrău.

Îmbrăcată într-o ținută sexy neagră, Simina și-a făcut apariția în renumita locație în jurul orei 01.00. Potrivit surselor D.A.S, fosta soție a cântărețului a încercat să mascheze tristețea ce o frământă și pe tot parcursul party-ului Simina a etalat un zâmbet despre care prietenii au afirmat că este puțin cam fals.(NU RATA, AICI: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU BĂIEȚELUL DE 9 ANI CARE ȘI-A UCIS BUNICA. PUȘTIUL A FOST ”ÎNFIAT” DE… + MULTE ALTE AMĂNUNTE ÎN PREMIERĂ)

”A fost cu noi în club. Ea ne-a spus că este bine și că a trecut peste divorț, dar cu siguranță nu e așa. E frământată de anumite gânduri și mai ales că fostul ei iubit și-a asumat public noua relație. Nu i-a picat prea bine anunțul că What’s Up are o nouă iubită”, a declarat o persoană din anturajul Siminei, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Motivul divorțului!

”Lumea pare că ar vrea să-mi spună condoleanțe, dar nu știe cum. Toată lumea știe povestea foarte bine. Acest subiect îmi dă o stare neplăcută, pentru că, totuși, sunt 9 ani. Am împărțit și bune, și rele. Ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba… Din iubire, lucrurile s-au transformat în muncă. Ajungeam acasă, vorbeam despre muncă. Ne-am iubit mult, de-aia ne-am și căsătorit, visam să facem copii. Era un soi de obișnuință, dispăruse cumva magia aia. Ne certam pe orice. Vorbeam numai despre lansări, despre muncă, dispăruse dragostea. Nu sunt nici primul, nici ultimul. Îi doresc tot binele din lume. E fată deșteaptă, își va găsi drumul, așa cum o voi face și eu.

Am simțit nevoia să anunț că s-a terminat. Am zis că e cazul să fac anunțul. Ne-am mutat, ne-am luat chirii separate. Când ne-am separat, acum două luni și jumătate, am intrat în studio și doar asta am făcut, muzică. Între mine și Simina… a degenerat situația pentru că… Noi am construit împreună acest proiect și, la un moment dat, numai despre asta vorbeam. Cred că ăsta a fost motivul. Era numai despre asta. Ne concentram pe proiectul What’s Up și uitasem de Simina și Marius. Am hotărât să se termine și lucrurile s-au terminat ușor. Nu a fost adio cu lacrimi, ca în Titanic. E greu, nici nouă nu ne-a fost ușor. Mai avem multe de trăit”,a declarat What’s Up, într-o emisiune TV.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)