Ce a făcut Mădălin Păduran, cu doar câteva ore înainte să moară. Narcisa, iubita tânărului, a făcut dezvăluirea: ”M-a sunat cu apel video și...”

Pe data de 11 aprilie 2024, Mădălin Paul Păduran (23 de ani) și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier în apropierea localității Deveselu. Aflat la volanul mașinii sale, într-un puseu de gelozie – alimentat de zvonurile cum că iubita lui îl înșală – tânărul ar fi pornit pe urmele presupusului amant, a călcat pedala de accelerație a mașinii sale, a pierdut controlul volanului și intrat frontal într-un copac. Acul kilometrajului din bord s-a oprit la aproape 200 de km/h. Echipajele de salvarea ajunse la locul tragediei nu au mai avut ce să facă pentru viața lui Mădălin. La câteva zile de la înmormântarea iubitului ei, Narcisa face dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele clipe din viața lui.

După tragedia din Deveselu, Narcisa a fost asaltată de un val de reacții negative din partea oamenilor. Pe pagina sa personală de Facebook – și nu numai – tânăra a primit o mulțime de mesaje în care este acuzată de moartea iubitului ei. Mai mult de atât, aceasta a ajuns în situația în care se teme să mai iasă din casă. Vrând să pună capăt tuturor speculațiilor, fata a dezvăluit că relația lor, care a durat 3 ani, era pe butuci de câteva luni, iar Mădălin nu voia să se împace cu ideea unei despărțiri.

„Voiam să spun că nu este așa cum pare! Eu cu Mădălin nu mai aveam o relație atât de bună de vreo 6-7 luni. El (n.r. Mădălin) nu voia să înțeleagă că trebuie să o terminăm… nu a vrut să accepte! Noi am avut o relație de trei ani de zile, din care 2 ani el a stat la mine. Mădălin nu mai stătea acasă, dormea la mine. Am avut grijă unul de altul, am fost plecați și în Austria împreună. Pentru Mădălin a fost foarte greu să se desprindă de mine și să înțeleagă că s-a terminat”, a mărturisit fosta iubită a lui Mădălin pentru un post TV.

Ce a făcut, de fapt, Mădălin Paul Păduran, cu doar câteva ore înainte de accidentul mortal din Deveselu

Totodată, Narcisa a povestit firul evenimentelor din ziua în care Mădălin a murit. Tânăra susține că nu a fost vorba de nicio infidelitate din partea ei. Cu doar câteva ore înainte s-a văzut cu iubitul ei, au stat de vorbă și nimic din comportamentul lui nu avea să prevestească tragedia prin care urma să treacă.

„În acea zi, Mădălin a ieșit de la muncă, a fost acasă, și-a făcut baie și a venit la mine acasă. A venit la ai mei acasă, mai exact. Eu nu eram acasă, eram cu o prietenă. Acasă era tatăl meu cu care a mers și la service. Mădălin m-a sunat să mă întrebe de un plastic pe care mi-l dăduse și de care avea nevoie.

I-am zis că nu știu și că se poate duce în camera mea să îl caute. M-a sunat pe apel video din cameră și am stat de vorbă vreo 5 minute. Atunci i-am zis să ne vedem și a venit în centru… Am stat de vorbă vreo 10-15 minute. Mădălin a zis că se duce la tatăl meu. Apoi, nu știu ce s-a întâmplat. Vă pot spune că nu m-a prins Mădălin cu nimeni, așa cum s-a tot speculat”, a povestit Narcisa pe TikTok.