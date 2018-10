Ce a făcut Teo Trandafir, prezentatoarea concursului „Vrei să fii milionar?”, cu primii bani câștigați

Luni, 5 noiembrie, la ora 23:00, la Kanal D va debuta noul sezon al celui mai longeviv concurs de cultura generala din lume, „Vrei la fii milionar?”/ „Who Wants to be a Millionaire?”, avand-o ca prezentator pe Teo Trandafir.

Teo a povestit chiar pe platourile de filmare de la „Vrei sa fii milionar?” cum a fost pentru ea experienta castigarii primului salariu. Se intampla in perioada studentiei sale, pe vremea cand comercializa bilete de odihna si tratament. Emotia primilor bani obtinuti prin munca a lasat-o fara cuvinte, Teo Trandafir savurand victoria cu ciocolata.

„In anul 1990 am castigat primii bani, au fost primii mei bani, din primul salariu. Tin minte ca mi-am cumparat ciocolata in forma de Mos Craciun, imbracat in staniol. Am plans si am mancat-o departe de ochii lumii. Eram fericita ca am castigat primii mei bani. La acea vreme, vindeam bilete de odihna si tratament. Inainte de asta, vandusem sticlarie, acum treceam la alt nivel. J Se intampla in timpul facultatii. Dupa Revolutie, studentii la zi au avut voie sa se angajeze, inainte de ’89, conform legii, nu puteai sa fii si angajat, si student. Primul lucru pe care l-am facut dupa Revolutie a fost sa ma angajez„, a povestit Teo Trandafir.

