Ce a făcut un bărbat supraponderal după ce a fost părăsit de soție

Transformare incredibilă! Un bărbat s-a răzbunat pe fosta lui soție pentru că l-a părăsit din cauză că „era prea gras să facă dragoste”. Acesta și-a întors viata la 180 de grade, iar acum femeia s-ar putea să fie plină de ciudă pentru ce a pierdut!

La 184 kilograme, soţia sa i-a cerut divorţul. Atunci, Stephen Ringo a hotărât că e momentul ca viaţa lui să se schimbe total. În luna octombrie a anului 2016 a renunţat la junk-food, s-a apucat de sport, iar acum, după doi ani, este mai slab cu 100 de kilograme.

”Relația mea cu soția s-a deteriorat din cauza greutății mele. Am fost în depresie, iar între noi nu mai exista intimitate. Viața mea sexuală era la pământ. Cred că lipsa de încredere în mine și kilogramele în plus au îndepărtat-o. Am ajuns să divorțăm, iar apoi mi-am schimbat stilul de viață. Am mers la sală, deși mi-a fost foarte greu și am încercat să adopt un stil de viață sănătos. Mănânc doar între orele 17 și 19 .”, a mărturisit bărbatul, conform The Mirror.