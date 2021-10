Raluca Dumitru și-a deschis sufletul pentru CANCAN.RO și a vorbit despre mai multe aspecte neștiute din viața ei. Frumoasa brunetă ne-a povestit cum vede experiența de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, în comparație cu „Survivor”, competiția dură din Dominicană, care i-a forțat toate limitele. Fosta asistentă de la Antena Stars ne-a vorbit și despre sacrificiile pe care le-a făcut în televiziune, dar și despre felul ei de a fi.

Nu în ultimul rând, Raluca Dumitru ne-a povestit că este o femeie împlinită, trăiește o frumoasă poveste de dragoste și chiar își dorește, în viitor, o familie.

CANCAN.RO: Cum e trecerea de la competiția sportivă „Survivor” la competiția de la „Bravo, ai stil! Celebrities”?

RALUCA DUMITRU: Cum am mai spus, pentru mine, „Bravo, ai stil! Celebrities” nu este o competiție foarte grea, mai ales că am fost la „Survivor”. Acolo este o competiție departe de casă, nu vorbești cu familia decât dacă ai norocul de a câștiga acele jocuri. Faptul că trăiai, supraviețuiai și erai obligat să stai sub acoperiș cu toată lumea, să împarți mâncarea cu oameni cu care nu erai pe aceeași lungime de undă… era greu.

Le spun și fetelor de aici că venim câteva zile la filmări și nu stăm 24/24, la final mergem acasă, la familie, la copii, putem să sunăm. La „Survivor”, eu nu știam nimic despre familie, nu puteam să sun, să cer un sfat. Dacă a trecut „Survivor”, cred că restul sunt pistol cu apă.

„Când văd că cineva este judecat greșit, mereu sar în apărare”

CANCAN.RO: Ai avut parte, de-a lungul perioadei petrecute în TV, de răutatea femeilor?

RALUCA DUMITRU: În toate proiectele în care am fost în televiziune, am avut o relație foarte bună cu femeile. Acolo, la „Survivor”, m-am certat cu Elena, deși am lucrat împreună în același trust TV. Nu am avut cu nimeni nicio discuție, nu m-am certat cu nimeni. Nu sunt genul de persoană care să se certe cu cineva dacă acel cineva nu mi-a făcut nimic.

CANCAN.RO: Simți să faci așa pe „salvatorul”?

RALUCA DUMITRU: Când văd că cineva este judecat greșit, mereu sar în apărare.

„Oamenii spuneau că sunt arogantă”

CANCAN.RO: Nu îți este teamă că răutatea se îndreaptă spre tine, spre cel care aplanează lucrurile?

RALUCA DUMITRU: Da, așa se întâmplă. Fac față în general, sunt genul de persoană foarte serioasă. De multe ori, oamenii din jurul meu spuneau că sunt arogantă, figurantă și că par foarte rea. Când ajung oamenii să mă cunoască, își schimbă părerea despre mine.

CANCAN.RO: De ce crezi că lași impresia asta? Că ești un om profi, serios, sau e ceva din energia ta care inspiră asta?

RALUCA DUMITRU: Sunt eu un om foarte serios. Am mai avut incidente neplăcute cu alți oameni care m-au dezamăgit. Am început să țin oamenii la distanță. De cele mai multe ori, când am simțit asta față de un om, chiar asta s-a întâmplat.

CANCAN.RO: Te-ai mai întoarce în postura de prezentator?

RALUCA DUMITRU: Da, dacă aș mai primi un proiect, cu drag m-aș întoarce. Chiar și la „Survivor” m-aș mai întoarce, a fost ceva nou, ceva ce nu regret că am putut să fac.

„Penibil a fost atunci când am dansat în mijlocul Capitalei, în frunze, în costum de baie”

CANCAN.RO: Ce ți se pare mai greu? Să fii prezentator sau invitat, concurent?

RALUCA DUMITRU: Pe o parte, e mai bine să fii doar pe proiecte, cum a fost „Survivor”, „Bravo, ai stil! Celebrities”. Durează 4-5 luni, după care ai timp și pentru tine. Când eram la „Star Matinal”, nu aveam timp și pentru mine. De luni până vineri eram mereu în direct, aveam doar două concedii pe an, vara și iarna. E mai bine așa, pe proiecte și ca invitat, nu ca moderator. Dacă s-ar face proiecte pe câteva luni, ar fi mult mai OK. La emisiunile în direct, tu trebuie să fii acolo, chiar dacă ți-e bine, rău. Pe proiecte aș merge.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai penibil lucru pe care a trebuit să-l faci, în direct, la emisiune?

RALUCA DUMITRU: Penibil a fost atunci când am dansat în mijlocul Capitalei, în frunze, în costum de baie. A fost un moment penibil, pe care nu l-aș mai repeta. L-am făcut pentru emisiune, pentru că, atunci când sunt într-un proiect TV, nu iau totul personal, joci un rol acolo. Trebuie să faci anumite lucruri, chiar dacă nu ți se par neapărat OK.

O iau ca pe meserie, nu face parte din mine. Sunt lucruri pentru a fi controversat, pentru a face altceva față de ce s-a mai făcut până acum. Ai intrat într-un rol, joci un rol. Nu poți să fii tu, cea de acasă.

„Când vin acasă, la iubitul meu, las totul la ușă”

CANCAN.RO: Ce ne poți spune despre viața personală?

RALUCA DUMITRU: Cu iubitul meu am o relație foarte frumoasă, ne înțelegem foarte bine, comunicăm, ne respectăm. Suntem împreună de aproape doi ani.

CANCAN.RO: Cum gestionezi oboseala, relația cu iubitul, emisiunile, proiectele tale? Ai răbufniri, scăpări?

RALUCA DUMITRU: Eu, indiferent de discuții sau oboseală, atunci când vin acasă, la iubitul meu, las totul la ușă și intru fericită, bucuroasă și liniștită. El mă susține foarte mult, mă ajută, ceea ce este necesar.

CANCAN:RO: Ești genul de femeie care vrea o familie?

RALUCA DUMITRU: Îmi doresc acest lucru, da. Iubesc foarte mult copiii. Copiii sunt leșinați după mine! Îmi doresc și eu.

