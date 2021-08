Competiția „Survivor România” i-a adus Ralucăi Dumitru și mai mult chef de distracție. Bruneta nu ratează nicio ieșire în club, iar paparazzii CANCAN.RO au întâlnit-o, recent, la LOFT Mamaia. Îmbrăcată într-o rochiță cu volane, cu o pălărie neagră pe cap, Raluca a dat uitării momentele nebune în care era asistentă la „Star Matinal” și dansa cât o țineau picioarele, în platoul de la Antena Stars.

Vă vine sau nu să credeți, Raluca Dumitru s-a cumințit teribil. Aflată în club alături de câțiva prieteni buni, sexy-bruneta s-a distrat într-un ritm mai slow-motion, spre deosebire de perioada în care era asistentă la Antena Stars și, prin prisma meseriei, era condiționată să țopăie cât o țineau picioarele.

Cumva izolată, Raluca Dumitru s-a distrat alături de prietenii ei, a dansat destul de cuminte, a fumat și a sorbit toată seara dintr-un pahar de băutură. Cu toate acestea, bruneta a fost o prezență destul de discretă la LOFT. Nu a ieșit în evidență cu nimic, ba chiar a lăsat impresia că au cam apus vremurile în care era mereu sufletul petrecerii.

Raluca a slăbit mai bine de 4 kilograme la „Survivor România”

În cadrul competiției, ”Survivor România”, fosta asistentă TV a dat jos peste 4 kilograme. Iar recent…. Raluca și-a afișat noile forme de invidiat pe plajele din România într-un costum de baie roșu, format din două piese.

”Survivor a fost cea mai bună cură de slăbire pentru mine. Am slăbit peste 4 kilograme față de momentul în care am ajuns în Republica Dominicană, iar asta nu poate decât să mă bucure. Vă dați seama că orice femeie își dorește să fie suplă, la mine s-a nimerit și cu un program intens de tonifiere pe traseele de la Survivor.

Am ceva urme pe spate, de la plasele de pe traseu. Alea sunt cele mai vizibile. Rănile de pe picioare s-au închis și nu se mai văd, probabil și datorită faptului că sunt foarte bronzată. Mă bucur că nu am avut și alte probleme”, a mărturisit Raluca pentru Wowbiz.

Raluca Dumitru și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși și Marius Crăciun și Andrei Dascălu din echipa Războinicilor au făcut parte dintre concurenții propuși spre eliminare. Cele mai puține voturi din partea publicului le-a primit Raluca Dumitru, pentru care competiția din Dominicană a ajuns la final la jumătatea lunii iunie.

”Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte.

Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas-bun de la colegii săi.