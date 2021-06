Raluca Dumitru, dezvăluiri din culisele Survivor România! „Elena era mult prea decoltată. Când se apleca i se vedea tot...”

Raluca Dumitru a părăsit competiția din Dominicană în urmă cu două săptămâni și a făcut câteva dezvăluiri din culisele Survivor România. Faimoasa a vorbit despre colega sa de echipă Elena Marin și despre conflictele care au existat de-a lungul timpului.

„OK, poate n-am reușit eu s-o înțeleg, însă cum de toți colegii ei au avut la un moment dat o problemă cu ea, nu doar eu, Zanni și Sebi. Până și Ștefan și-a dat seama la un moment dat de cum e ea, iar Moroșanu s-a dus la Zanni și i-a spus că Elena prea face pe victima.

Elena reușește să te facă la psihic, în sensul că întoarce lucrurile în așa fel încât te enervezi și ridici tonul sau o repezi. Atunci ea plânge și transformă totul într-o dramă. Așa a fost cu mine, când i-am spus că o s-o iau de codițe. Evident că era o vorbă spusă la nervi, dar ea a ținut-o câteva săptămâni că am amenințat-o. Am căzut în plasa ei, așa a pățit și Zanni, care mi-a spus că ăsta e jocul ei și nu trebuie să cădem în plasă”, a declarat Raluca Dumitru.

„Când se apleca i se vedea tot.”

Mai mult, Raluca Dumitru a mai spus că pe lângă comportament și ținutele Elenei Marin erau exagerate: slipi tanga (la jocuri), maiou decoltat la spate și în părțile laterale la care, atunci când nu este la traseu, nu poartă sutien.

„Cred că era modul ei de a atrage atenția. Mie îmi era indiferentă, vă dați seama, dar băieții spuneau că Elena era mult prea decoltată. Când se apleca și dădea cu mătura sau făcea treabă prin camp i se vedea tot sânul. Eu, una, n-aș fi putut să mă etalez în acest fel în fața băieților care totuși stăteau de 6 luni fără prietenele sau soțiile lor… Adică, nu prea se face asta. Noroc că ei nu erau prea interesați de Elena din acest punct de vedere”, a mai spus Raluca Dumitru.

Sursa foto: Instagram