Raluca Dumitru, apariție incendiară la malul Mării Negre. Cum arată fosta concurentă de la ”Survivor România”, după ce a slăbit peste 4 kilograme

După eliminarea de la ”Survivor România”, Raluca Dumitru se relaxează și profită la maximum de zilele călduroase de vară. Bruneta a avut o apariție incendiară chiar la malul Mării Negre, iar fanii n-au contenit cu laudele la adresa ei.

După câteva luni petrecute în Republica Dominicană în condiții grele de supraviețuire, Raluca Dumitru și-a reevaluat viața și vrea să profite a maximum de toate experiențele. Așa că, recent, a decis să-și facă bagajee și să plece pe litoralul românesc, departe de aglomerația și traficul din Capitală.

În cadrul competiției, ”Survivor România”, fosta asistentă TV a dat jos peste 4 kilograme. Iar acum…. Raluca și-a afișat noile forme de invidiat pe plajele din România într-un costum de baie roșu, format din două piese. (VEZI ȘI: RALUCA DUMITRU, DECLARAȚII DESPRE OFERTELE GENEROASE PE CARE LE-A PRIMIT PENTRU O NOAPTE DE AMOR: „AM PRIMIT OFERTE INDECENTE ȘI DE LA FEMEI”)

”Survivor a fost cea mai bună cură de slăbire pentru mine. Am slăbit peste 4 kilograme față de momentul în care am ajuns în Republica Dominicană iar asta nu poate decât să mă bucure. Vă dați seama că orice femeie își dorește să fie suplă, la mine s-a nimerit și cu un program intens de tonifiere pe traseele de la Survivor. Am ceva urme pe spate, de la plasele de pe traseu. Alea sunt cele mai vizibile. Rănile de pe picioare s-au închis și nu se mai văd, probabil și datorită faptului că sunt foarte bronzată. Mă bucur că nu am avut și alte probleme”, a mărturisit Raluca pentru Wowbiz.

Raluca Dumitru a părăsit competiția la jumătatea lunii iunie

Raluca Dumitru și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși și Marius Crăciun și Andrei Dascălu din echipa Războinicilor au fost propuși spre eliminare. Cele mai puține voturi din partea publicului a primit Raluca Dumitru, pentru care competiția din Dominicană a ajuns la final la jumătatea lunii iunie. (CITEȘTE ȘI: RALUCA DUMITRU A AJUNS ÎN ȚARĂ, DUPĂ ELIMINAREA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA. CE SPUNE DESPRE ELENA MARIN: „ERA INVIDIOASĂ PE MINE”)

”Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas-bun de la colegii săi.