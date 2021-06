Raluca Dumitru a ajuns în țară, după eliminarea de la Survivor România. Ce spune despre Elena Marin: „Era invidioasă pe mine”

Raluca Dumitru a ajuns în țară după ce a fost eliminate de Elena Marin la Survivor România. Bruneta a fost întâmpinată în lacrimi de familia ei, cu flori și dulciuri.

Raluca Dumitrua tras primele concluzii despre experiența trăită în Republica Dominicană.

„Am invatat foarte multe si ma bucur ca am fost in aceasta competitie. A fost o experienta pe care nu o voi uita niciodata. Ma gandeam ca o sa fie greu, dar cand am ajuns acolo a fost foarte greu. Mi-a fost foarte foame. Ma culcam prima pentru ca stiam ca daca o sa dorm prima o sa uit de foame si o trec mai repede peste asta. Imi era frica la inceput sa dorm afara si dupa o saptamana am ajuns sa dorm foarte bine.

Cand am iesit din competitie nu am putut sa dorm, cred ca imi lipsea aerul si natura de afara si focul pe care il faceam inainte sa dormim. A fost totul foarte ok. Ma bucur ca i-am cunoscut pe toti din competitie’, a declarat Raluca Dumitru, după ce s-a întors de la Survivor.

Raluca Dumitru a fost convinsă că va avea susținere la Survivor din partea Elenei Marin pentru că ele se cunoșteau de dinainte, fiind colege de muncă. Însă, situația a fost cu totul alta și a fost dezamăgită de cum s-a comportat Elena Marin cu ea.

„Ma bucur ca m-am apropiat de oameni la care nu ma asteptam. Este vorba despre Zanni. Credeam că Elena mă va ajuta cumva sa ma integrez mai repede, dar m-am apropiat de persoane de care nu ma asteptam.(…) Au existat niste discutii intre noi. Ea a incpeut aceste discuții, ducandu-se la Zanni. Mi-a placut și nu ma asteptam ca el sa vina la mine si sa-mi spuna tot ce a spus Elena. Noi doua am stat pe plaja si am vorbit si am ras pentru ca avem prieteni in comun. Eu nu am fost prietena cu Elena, am fost doar colege, dar ma asteptam ca atunci cand cunosti cat de cat pe cineva… eu daca eram in competitie si venea cineva cunoscut l-as fi ajutat sa se integreze mai usor, ceea ce nu am vazut la Elena‘, a mai spus Raluca Dumitru de la Survivor.

„Am vazut asta la ceilalti, care nu ma cunosteau, la Zanni, Sebi, Cosmin. Pe ultima suta de metri chiar si cu Stefan ma intelegeam, chiar daca am avut niste discutii la inceput.

Elena nu pot sa zic ca m-a dezamagit, nu eram prietene, doar colege, ca sa se inteleaga, pot sa spun doar ca mi-ar fi placut sa fie altfel relatia dintre noi. Competitia este mult prea importanta pentru ea și a preferat sa se aproapie de alte persoane, asta dupa ce i-am luat apararea de mai multe ori. Ce nu am vazut la ea este ca ea nu s-a bagat pentru persoanele care i-au luat apararea’, a mai declarat Raluca.

„Elena era invidioasă e mine”

Raluca este de părere că Elena putea s-o salveze dacă și-ar fi dorit asta. În plus, aceasta a mai afirmat că Elena era invidioasă pe ea.

„Elena, când m-a eliminat, a zis că a votat din punct de vedere sportiv, deși ultima mea perioada a fost constanta si am adus puncte la aproape toate jocurile. Cred ca putea sa arunce votul pe cineva care era sustinut de public, sa ajute echipa si sa faca o strategie, pentru ca ea a mai aruncat cu voturi in aer pentru ca cineva sa nu iasa. Putea sa faca asta si cu mine, dar cred ca ea era intr-o competitie cu mine si era invidioasa pe mine pentru ca ea credea ca sunt mai sustinuta ca ea, ceea ce nu s-a intamplat. Ea cand era buna pe traseu era sustinuta de toti baietii. Si eu ii spuneam sa intre la joc. Cand eu aveam finaluri bune si aduceam puncte, ea se baga in fata mea‘, a mai declarat Raluca Dumitru.