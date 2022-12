Ce a pățit Dorian Popa, când a ajuns în shaormeria pe care o deține: „Se așteptau să mă supăr”

Dorian Popa învârte banii cu lopata. Și pentru că nu se mulțumește cu puțin, artistul investește constant. De curând, Dorian Popa și-a deschis o shaormerie în Capitală. Surpriza a venit în urmă cu o seară, când a mers să le facă o vizită angajaților săi și aceștia i-au dat o veste total neașteptată.

Dorian Popa nu se poate plânge de nimic. Afacerile îi merg, la fel și concertele, banii vin și nu duce lipsă de nimic. Cum afacerile necesită multă implicare și multă muncă, Dorian își dedică majoritatea timpului lucrând pentru ca totul să iasă bine. Seara trecută, artistul a avut parte de o surpriză, când a ajuns la shaormeria pe care o deține în Capitală.

Ce i-au spus angajații lui Dorian Popa

Artistul a avut poftă de o shaorma chiar din propriul lui restaurant, așa că s-a grăbit să ajungă și să mănânce una. Doar că, în momentul în care a ajuns, angajații i-au spus că nu mai au lipia „Hâtz”, după cum a numit-o chiar Dorian, și, astfel nu și-a mai putut potoli pofta.

”Nu mai știam cum să fac, mai aveam puțin și o luam pe linia lui 41, numai ca să ajung mai repede la copiii mei dragi, frumoși și harnici. Cu ce mesaj crezi că mă întâmpină, se așteptau să mă supăr. Al nostru zice: «Doriane, o să te supăr, dar îmi pare rău, nu mai avem lipie Hâtz. Am terminat-o pe toată»!”

Dorian Popa, afaceri de 4 mil. de euro

Vloggerul a investit sume frumușele pentru afacerile pe care le deține, în prezent. Dorian nu se sfiește să recunoască faptul că a cheltuit mulți bani pentru a intra în lumea afacerilor. În ultimii ani, artistul susține că a investit 4 milioane de euro pentru a pune pe picioare afacerile pe care le are.

„Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru.

Însă, nu uitați că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a dezvăluit Dorian Popa într-un videoclip postat pe YouTube.

