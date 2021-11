George Burcea este protagonistul unei noi controverse de proporții! Zilele trecute, actorul a fost acuzat că a instigat la violență împotriva femeilor, într-un live pe Instagram. Comentariile nu au întârziat să apară, dar nici consecințele. Romanul „Scrisoare către Ceaușescu”, scris de George Burcea, a fost retras de pe piață.

“Fraților, dacă lor le place mai mult un bărbat care le bate, decât unul care ajută în casă, dați-le ce merită”, este doar o mică parte din discursul pe care George Burcea l-a ținut live. Actorul a luat foc atunci când unele persoane l-ar fi criticat pentru că se implică în treburile casnice.

George Burcea: „Doresc să îmi cer scuze în mod public”

De acolo și până la reacții care ar instiga la violența domestică nu a mai fost decât un pas. Derapajul pe care fostul soț al Andreei Bălan l-a avut în mediul online nu a rămas fără repercusiuni. Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piață a cărții lui George Burcea, „Scrisoare către Ceaușescu”, volum care se voia, culmea, un manifest împotriva violenței domestice.

Directorul editurii l-a criticat dur pe actor, pentru ieșirea sa.

După valul de comentarii negative, dar și după reacția scriitorului Andrei Ruse, directorul editurii care i-a publicat romanul, George Burcea a postat un mesaj pe contul de Instagram.

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. (…) Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie, cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici mie și niciunei femei”, a transmis George Burcea. Vedeți ce a mai spus actorul dacă dați PLAY pentru CANCAN NEWS.

(VEZI ȘI: ROMANIȚA IOVAN S-A ABONAT LA SALOANELE DE ÎNFRUMUSEȚARE. CUM ARATĂ CREATOAREA DE MODĂ LA CEI 57 DE ANI)

