Editura Hyperliteratura retrage de pe piață cartea lui George Burcea. Directorul editurii îl critică dur pe actor

Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piață a cărții, „Scrisoare către Ceaușescu”, scrisă de George Burcea. Directorul editurii l-a criticat dur pe actor, după ce acesta a publicat pe pagina sa de Facebook un îndemn la violență împotriva femeilor.

Scriitorul Andrei Ruse, directorul Hyperliteratura și redactorul romanului „Scrisoare către Ceaușescu” şi-a spus în mod public părerea despre cele întâmplate. Acesta s-a dezis ferm de declarațiile actorului George Burcea şi a explicat faptul că s-a „crucit de câteva ori în fața monitorului”.

„M-am crucit (nu, nu exagerez, m-am crucit de câteva ori în fața monitorului, nu e nicio scoatere din context, nu e niciun politically correctness exagerat…). Că dacă el, care a scris o carte împotriva violenței domestice și e un bărbat model (citez și sunt uluit), și este jignit că mai și gătește, atunci dacă femeilor nu le place un astfel de individ, concluzia e că le place bătaia? Nici nu mă pot coborî la nivelul la care să comentez așa ceva, pur și simplu”, spune Andrei Ruse.

De asemenea, Ruse a catalogat discursul actorului drept „un gest imatur și odios împotriva a fix ceea ce vrei să promovezi: lupta împotriva violenței domestice”.

Reacţia lui George Burcea, după izbucnirea din mediul online

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică.

În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici și niciunei femei.

Nu consider că femeile merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație. Înțeleg de ce este complet greșit ceea ce am spus și înțeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică și bolnavă. Îmi pare foarte rău și nu pot face altceva decât să îmi cer iertare și să mă educ mai mult pe acest subiect. Îmi asum valul de reacții negative. Ceea ce am spus este impardonabil și este normal ca oamenii să mă tragă la răspundere.

Îmi asum responsabilitatea, îmi cer scuze încă o dată și îmi pare rău. Înțeleg durerea femeilor care trec prin violență domestică zi de zi și care își protejează agresorii. Vreau să ajut, în niciun caz nu îmi doresc să fiu parte din problemă. Asta mi-am dorit dintotdeauna, să ajut, dar intenția nu justifică în niciun fel cuvintele pe care le-am folosit.

Voi continua să lupt împotriva violenței domestice, iar cu siguranță greșeala pe care am făcut-o m-a determinat să înțeleg mai bine gravitatea acestui subiect”, este mesajul transmis de George Burcea.

