Ce a pățit ieri o femeie din Bârlad, plecând cu trenul CFR Galați – Cluj: “Am ajuns doar până la Vaslui, aici s-a…”

O femeie din Bârlad a avut parte de o experiență ”minunată” care a determinat-o să posteze un mesaj sugestiv pe pagina de socializare. Femeia dorea să ajungă la Iași, numai că avut parte de o ”aventură” neplăcută în urma căreia a reacționat vehement în mediul online.

Din mesajul postat de femeie, reiese că trenul cu care a pornit către Iași avea doar trei vagoane. Înghesuială, ”lume multă” și nu numai atât. Geamuri blocate plus, scrie Nela Niță, călătoarea nemulțumită, ”miros de toaletă”. Și asta nu a fost totul. Locomotiva s-a defectat la Vaslui, iar trenul s-a pus în mișcare după aproape două ore de staționare, interval de timp în care, firește, călătorii și-au exprimat nemulțumirea. Mai mult, femeia susține că ”doamna controloare” a avut un comportament neadecvat în fața nemulțumirii călătorilor, spunându-le acestora că ar fi trebuit să fie ”precauți” și să plece ”de noapte” către destinația dorită.

”Dragul nostru CFR,

Azi am avut o experiență ,, MINUNATĂ “! Am pornit la drum cu destinația Iasi, trenul IR Galați – Cluj. Conștiincioasa am cumpărat biletul de ieri (care este mai scump decat acum o lună) și azi… la drum. Trenul compus din ,, decat” ? 3(trei) vagoane, lume multă, mulți fără locuri, geamuri blocate, miros de toaletă .. Am ajuns doar până la Vaslui, aici s-a defectat locomotiva. Stres, lumea agitată – întârzie la: medic.. aeroport… Nimeni nu știa când o să pornim iar la drum, doamna controlor din imagine a replicat : ,, trebuia să plecati de noaptea, să fiți precauți, dacă știați că aveți programări … ” ??? Am pornit la drum după 1,1/2 h de staționare. Tot cald, tot fără AC, tot miros… ??

Deci, dragul nostru CFR, bună organizare: să străbați Moldova de la sud, cu un tren format din 3 vagoane, să ai călători cu duiumul și să ai tupeu să ajungi și în Ardeal ! Ăsta da management eficient, dă-i in mă-sa pe călători! ???”, a fost mesajul postat de respectiva călătoare nemulțumită.

”Ți-e frică să pleci cu trenul”

Bineînțeles, nu au lipsit reacțiile internauților:

”Am avut o experiență asemănătoare in luna iunie ruta Bucuresti-Iasi. La mine a fost cu peripetii. Am luat bilet dus-intors Bucuresti-Barlad la clasa I si plata on line. Am ajuns in vagon si locul nu exista?. După reclamații la telefon a venit domnul controlor si ne-a repartizat pe locurile libere. Am mers până la Ploiesti si acolo am stat 1 1/2 din cauza ploii. M-am intors cu alt tren la București. Am facut reclamație si am reusit sa-mi recuperez banii plătiti”, ”Ți-e frica sa pleci cu trenul , nu numai ca nu găsești loc dacă nu-ți cumper din timp bilet , dar stai cu stres ca e posibil sa se strice locomotiva”, ”Cu personalul ajungeai mai repede!”, au fost câteva dintre comentariile postate.