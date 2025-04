Ce a pățit Mărioara din Iași după ce a depus dosarul de pensionare: „Am muncit atâția ani degeaba”

O femeie din Iași, care a lucrat timp de nouă ani ca contabil, a ajuns să își caute dreptatea în instanță după ce actele care i-ar fi putut dovedi activitatea profesională au fost distruse într-un incendiu. Situația sa scoate la iveală o problemă mult mai largă, cu care se confruntă în prezent tot mai mulți români care și-au desfășurat activitatea în anii 1990 și începutul anilor 2000.

Situația nu este una singulară. În ultimii ani, la nivelul județului Iași, s-au înregistrat tot mai multe cazuri de persoane care nu își pot dovedi întreaga vechime în muncă din cauza pierderii sau distrugerii documentelor. Printre cauzele frecvente se numără incendiile, falimentul firmelor, lipsa arhivării conforme sau neglijența în transferul datelor către instituțiile competente.

Fosta contabilă, Mărioara Steluța Andrieș, nu mai poate demonstra prin documente oficiale perioada lucrată, întrucât toate contractele individuale de muncă, registrele de evidență a salariaților și alte documente esențiale ale angajatorului au fost distruse. Incendiul, petrecut în anul 2004, a anihilat întreaga arhivă a firmei, iar lipsa de măsuri pentru digitalizarea documentelor sau pentru crearea unor copii de siguranță a făcut imposibilă reconstituirea oficială a activității.

În încercarea de a-și dovedi drepturile, fosta angajată a apelat la mărturia unei colege și la un document emis de autoritățile locale, care confirmă indirect activitatea desfășurată în perioada respectivă. Însă, în lipsa documentelor primare, procesul de recunoaștere a anilor de muncă se dovedește anevoios, fiind necesară deschiderea unei acțiuni în instanță.

Problemele au devenit și mai vizibile după modificările legislative din 2023 privind recalcularea pensiilor. Mulți pensionari au constatat că nu le-au fost valorificate toate perioadele de cotizare, fie din cauza absenței unor adeverințe complete, fie din cauza erorilor existente în documentele preluate anterior de către casele de pensii. În consecință, un număr semnificativ de pensionari au ales să se adreseze instanțelor de judecată.

„Eu am lucrat 9 ani ca și contabil la o firmă din Iași. Am fost mereu punctuală și am lucrat, fiind dedicată muncii mele. Vreau să mi se considere acea perioadă de muncă, pentru că este aproape un deceniu de muncă pe care, practic, l-am pierdut degeaba. Prin anul 2004, a avut loc un incendiu și aproape toată arhiva a ars. Datele mele cu toată documentația a ars. Nu a mai rămas nimic. Sper să se aprobe drept dovadă a muncii mele mărturia unei colege care a reușit cumva să scoată de la primărie niște acte cum că am lucrat în acea perioadă la firmă și poate confirma că am fost colege”, a spus Mărioara Steluța Andrieș.