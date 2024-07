Ce a pățit o constănțeancă, după ce a cumpărat 1 litru de lapte din Carrefour. Ce era în sticlă, de fapt

O femeie din Constanța a avut parte de o experiență neplăcută, după ce a cumpărat un litru de lapte din Carrefour. Clienta a ales aceeași marcă pe care obișnuia să o achiziționeze pentru că este mai scumpă și, astfel, credea că produsul este mai sănătos. Totuși, a rămas total surprinsă atunci când a văzut ce se afla, de fapt, în sticlă. În acest caz, au fost sesizați inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Lanțul de hipermarketuri Carrefour a deschis un nou magazin în City Parc Mall în Constanța, în locul fostului Cora. O femeie a mers acolo la cumpărături și luat o sticlă de lapte de un litru de la un brand pe care îl cunoștea, însă a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns acasă. Aceasta se pregătea să îi servească produsul copilului său.

Citește și: Cu sejurul plătit, au dormit afară! Ireal ce au pățit 4 familii din Iași după ce au ajuns la cazarea din Grecia

Marți, 23 iulie, o femeie din Constanța a mers la magazinul Carrefour, aflat în incinta City Parc Mall, și a cumpărat un litru de lapte, însă când a ajuns acasă a avut parte de o surpriză neplăcută. Femeia a pus conținutul într-un pahar și urma să îi dea copilului să mănânce.

Ei bine, atunci când s-a uitat mai atent a observat că laptele era alterat. Produsul era în termen, data valabilității fiind 28 iulie, însă conținutul nu era bun de consumat. Constănțeanca a povestit experiența prin care a trecut.

„În seara de 23 iulie am achiziționat din magazinul Carrefour mai multe produse alimentare, printre care și o sticlă de lapte. Ajunsă acasă, am început să desfac cele cumpărate, printre care și sticla cu produsul lactat. Am început să pregătesc masa, moment în care copilul a luat sticla de lapte cu intenția de a bea din ea.

A desfăcut-o, așa că l-am ajutat să-și pună în pahar când, am observat că din sticlă a curs mai multe bile solide și cu un conținut lichid urât mirositor. Exista posibilitatea ca băiatul să bea din ea și, Doamne ferește, să ajung cu el la spital”, a declarat femeia, potrivit Replica de Constanța.