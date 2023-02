Ce a păţit o familie de români, după ce a rezervat o cazare văzută pe Netflix! De necrezut cum au fost nevoiţi să doarmă

O experiență cu totul și cu totul inedită este organizarea unei vacanțe în Laponia. Provocarea cea mai mare este dată de rezistența la frig, dar și de petrecerea nopților în hotelul de gheață. O familie de români a ales să petreacă 6 zile în Laponia și să împărtășească întreaga experiență cu toți iubitorii de călătorii și nu numai.

Femeia a ales să spună cum a arătat săptămâna petrecută în „țara” lui Moș Crăciun. A pornit într-o călătorie inedită alături de familia ei și a a avut parte de cea mai tare aventură. I-a plăcut atât de mult ceea ce a vizitat acolo, încât a ales să împărtășească totul cu prietenii săi și nu numai.

Femeia povestește că a ales trei cazări în locuri diferite, însă, de departe cea mai tare a fost cea petrecută în hotelul de gheață.

„În premieră am dat soarele tropical pe temperaturi polare. Băieții au vrut musai la schi. Au avut trei opțiuni, au ales-o pe cea extremă. Așa am ajuns în Laponia finlandeză.

Șapte nopți stăm. Avem 3 cazări în locuri complet diferite.

Am închiriat mașină. Traseul pe care l-am gândit nu se putea face altfel. Drumurile sunt bune și 90% dintre ele sunt curățate de zăpadă. Mergi și zeci de km fără să întâlnești vreo mașină. Până acum nu am avut probleme cu semnalul. Benzina e în jur de 2 euro.

Ziua e mică rău în perioada asta – soarele răsare puțin după ora 9 și apune înainte de 4.

Am aterizat la -13 grade și a două zi am avut -23. Vremea se schimbă radical pe distanțe mici.

Primele două zile au fost de acomodare. Ne-am cazat în Rovaniemi. Pe aici, prin oraș, unii circulă cu bicicletă

A doua zi am plecat spre Kemi, orășel mic din Golful Bothnian, în sudul Laponiei finlandeze. Ne-am plimbat puțin pe marea înghețată. De aici se organizează zilnic croaziere cu spărgătorul de gheață Sampo. Mi-ar fi plăcut, dar ne-ar fi trebuit o zi dedicată pentru asta. Am lăsat-o pe data viitoare. Copiii s-au distrat la castelul de gheață, mai modest anul asta din cauza vremii.”

„Erau -5 grade în igloo când ne-am culcat și -8 dimineață”

Femeia relatează că toată lumea a dormit îmbrăcată, cu geci și cu saci de dormit, temperaturile în hotelul de gheață erau în jur de -5 grade seara și -8 dimineața. Mai mult decât atât, în igloo-urile în care au stat sunt speciale, pentru că apar într-un serial de pe Netflix, despre cazări neobișnuite în toată lumea. Experiența a fost una absolut fascinantă pentru întreaga familie, iar provocarea de a stat timp de aproape o săptămână în temperaturi de până la -30 de grade a fost cea mai tare.

„Am plecat din Rovaniemi spre Pyatunturi, în Parcul Național Pyha Luosto. Le pregătisem băieților 20 de ore de senzații țări: o noapte într-un igloo din gheață, baie la copcă și saună finlandeză.

Am ales o fermă tradițională în locul popularelor hoteluri de gheață. Mi s-a părut mai autentic. Lucky Ranch, aici trebuia să ajungem.

La 5 aveam programată saună. Saună tradițională finlandeză, așezată într-o căbănuță pe malul lacului, vine la pachet cu o baie la copcă, pentru cei mai curajoși. Erau -10 grade afară, dar toți patru am zis că vom încerca. Băieții nu doar că au intrat în apă, dar s-au aruncat și în zăpadă. Am aflat după că apă avea 1 grad la suprafață.

După două ore de saună, Antti ne-a așteptat cu o cină tradițională cu somon fript direct pe focul din mijlocul încăperii. Salon – așa se numește căsuța unde sunt primiți oaspeții – locul unde unde te încălzești, mănânci, socializezi. Foarte intim și primitor.

La câțiva pași de salon, pe malul lacului sunt câteva igloo-uri din gheață, acoperite cu zăpadă, cu felinare la intrare și tunel de acces spre «dormitor». Unul a fost al nostru.

Am primit perne și saci de dormit pentru -30 de grade. Și buiote să ne punem la picioare. Antti ne-a spus că putem dormi liniștiți doar cu primul «strat» de pe noi – cu termicele adică, dar musai cu capul și gâtul acoperite. Erau -5 grade în igloo când ne-am culcat și -8 dimineață. N-am renunțat decât la geci. Am dormit neîntorși.

Igloo-urile sunt construite an de an în decembrie cu gheață din lac. Rezistă cam până prin aprilie.

Igloo-urile lui Antti apar într-un serial de pe Netflix despre cazări neobișnuite în toată lumea. Rezervasem de câteva luni când am aflat asta”, a povestit femeia, pe pagina de Facebook Your Daily Escape Stories.