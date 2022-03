Ce a păţit o familie din Iaşi, după ce şi-a comandat pârjoale şi ficăţei? “I-am invitat să mănânce”

O familie din Iași a făcut o comandă de pârjoale și ficăței la un restaurant. Însă, o masă care ar fi trebuit să fie copioasă s-a transformat rapid într-una cu stări de rău. Localul a fost implicat într-un incident legat de nerespectarea normelor de sănătate publică.

La recomandarea surorii sale, o femeie în vârstă de 52 de ani a făcut o comandă la un restaurant din Iași pentru câteva porții de mâncare. Comanda a fost livrată cu succes la domiciliul din cartierul Tătărași, fiind plătit cu cardul, totalul fiind de 72 de lei. Aceasta comandase un meniu ce conținea: pârjoale moldovenești, piure și castraveți murați – 450 grame, ficăței cu mămăliguță și mujdei – 500 grame, foccacia cu rozmarin – 230 grame. În jurul orei 14:00, în luna septembrie a anului 2021, comanda se afla în posesia clientului, acasă.

Problemele au început după ce membrii familiei au consumat mâncarea de la restaurant. La nici o oră, aceștia au început să prezinte stări de rău. Pentru bzi.ro, clienta a povestit: ”Am mâncat eu, fata mea și bunica mea. După 10 minute m-a luat o durere îngrozitoare de burtă. Bunica nu a mâncat pârjoale, ci ficăței. Așa ne-am dat seama că era de la pârjoale. Mie și fetei mele ne-a fost rău, dar tare, aproape o săptămână. Am băut ceaiuri, acum ne-am revenit. Am o nepoată de un an, căreia am vrut să-i dau să mănânce, dar nu a vrut, noroc că nu a vrut. Pârjoalele le am în congelator, le-am păstrat ca probă”.

Clienta care a comandat la restaurantul din Iași: ”A spus că-i pare rău”

În continuare, persoana în cauză a apelat la restaurant și a purtat o discuție cu operatorul: ”Am sunat la restaurant, dar a răspuns operatorul. A spus că-i pare rău, mi-a spus să venim acolo, dar nu m-am mai dus. Am comandat și în trecut, dar acum foarte mulți ani. Rezultatul a fost vomă, crampe și diaree”.

Și managerul localului a avut un punct de vedere: ”Am avut control și de la OPC, am dat certificate de conformitate, toate documentele care s-au cerut. Din ce știu, clienții s-au plâns specific de ficăței. Am avut comenzi din același lot și nu am avut nicio reclamație, am fi știut. Și carnea tocată din saptămâna aceea s-a dat în mai multe porții si nu au fost reclamații. Nu am ce să le spun oamenilor, nu au avut pretenții să le înapoiez banii. Decizia aparține celor de la OPC. Când au venit în control, i-am invitat să mănânce, să guste, dar se înțelegea altceva. Dacă este vina noastră, ne asumăm responsabilitatea. Eu vreau doar ca afacerea să meargă, să meargă totul bine. Tot ce aduc în firmă aduc pe bază de factură, totul este pus la punct. De 4 ani sunt în firmă”.

