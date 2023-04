Ce a pățit Sebastian (52 de ani), după ce s-a cuplat pe Facebook cu o tânără de 18 ani. Cine era „Vali” din Iași, de fapt

Un bărbat, în vârstă de 52 de ani, trece prin momente dificile, după ce și-a pierdut agoniseala de-o viață. Sebastian a muncit din greu în Franța, ani la rând, pentru a strânge bani, să ducă un trai mai bun. S-a lăsat dus de val din cauza iubirii, iar într-o clipă a pierdut tot.

Sebastian (52 de ani) a muncit ani la rând în Franța, pentru a strânge bani să-și facă o viață mai bună. Și-a cunoscut iubirea vieții pe Facebook și a crezut că totul o să fie bine și frumos. Bărbatul s-a îndrăgostit nebunește de o femeie cu 29 de ani mai mică decât el, iar după 6 luni de socializare, cei doi și-au dat întâlnire în Iași. Când a cunoscut-o pe Vali, aceasta avea doar 17 ani și jumătate. Românul a renunțat la locul de muncă din străinătate și a venit în țară, pentru a avea o relație cu tânăra din Iași.

„Am 52 de ani și ea 23 de ani. Avea 17 ani jumătate când ne-am cunoscut. Nu s-a rezolvat nimic. Am cunoscut-o pe Vali, ea este din Iași. Ne-am cunoscut pe Facebook, am socializat o perioadă de 6-7 luni cu ea. Ne-am înțeles să ne întâlnim în Iași. Am venit în Iași și m-am întâlnit cu ea la un hotel am plecat într-un mall și am făcut niște cumpărături, iar mai apoi am dus-o acasă la părinții ei.

Am cheltuit în prima zi 1.300 de euro. Din momentul acela am decis să rămânem iubiți. Mi-a cerut să fim discreți și să nu ne știe nimeni. Eram căsătorit și am o fetiță. După ce am plecat din Iași m-am dus în Franța și în fiecare lună îi trimiteam sume de bani. De câte ori îmi cerea de atâtea ori îi trimiteam”, a dezvăluit Sebastian, în emisiunea prezentată de Mirela Vaida.

Au fost împreună un an, timp în care moldoveanca i-a „mâncat” toți banii. Sebastian avea deja o soție și o fiică, însă s-a lăsat „vrăjit” de tinerețea Valentinei. „Am avut o relație cu ea în jur de un an de zile. Mi-a cerut să renunț la Franța, eu fiind stabilit în Franța și să vin să mă stabilesc în România. Am renunțat la serviciu și m-am mutat cu ea în Iași. Ea lucra într-un supermarket, iar eu la rândul meu m-am angajat în Iași. Am stat împreună 4 luni”, a povestit bărbatul, la Acces Direct.

La scurt timp, i-a cerut divorțul soției lui, însă aceasta a refuzat. Sebastian a mărturisit că s-a îndrăgostit nebunește de Vali și că a fost în stare să renunțe și la familie pentru ea. „Eu am vorbit cu fosta soție și i-am cerut divorțul, însă nu a vrut să mi-l dea. O iubeam pe această fată, nu credeam că voi ajunge victimă”, a mai spus bărbatul păcălit.

Sebastian a fost păcălit și părăsit

Tânăra n-a stat mult pe gânduri și l-a părăsit. S-ar fi îndrăgostit de un alt bărbat cu care a fugit în Germania. Sebastian s-a trezit peste noapte singur, fără bani și bijuterii, dar și fără familia lui. A renunțat la tot pentru o adolescentă, care după ceva vreme i-a dat papucii. Acum, bărbatul suferă și nu știe ce să facă mai departe pentru a-și recupera bunurile. A apelat la autorități, însă până-n prezent nu s-a putut face nimic. Cazul lui Sebastian este doar una dintre lecțiile dureroase pe care viața ți le poate da. Și-a părăsit familia pentru o tânără cu 29 de ani mai mică decât el, care i-a „tocat” toată agoniseala, apoi l-a părăsit.