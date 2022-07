Ce a pățit un șofer din Costanța, după ce a cumpărat o Dacia Spring: „Pe 11 iulie, la ora 18:40, în timp ce spălam autoturismul…”

Un bărbat din Constanța și-a achiziționat, în luna iunie 2022, o mașină Dacia Spring. La nici măcar două luni de când a primit autoturismul, i-a descoperit mai multe probleme. Întâmplarea de la spălătorie este total ieșită din comun.

Bucuros că a strâns banii necesari, un bărbat din Constanța s-a dus să-și cumpere de la reprezentanță o Dacia Spring. După ce a plecat cu autoturismul din showroom, a constatat că nu este chiar cum ar fi trebuit să fie. Printre problemele semnalate de șofer, se numără faptul că avea dificultăți la frânare, dar și la încărcare, fiind o mașină electrică.

Trecând peste aceste două defecte menționate anterior, un al treilea nu poate fi trecut cu vederea. Încărcarea și frânarea se mai fac din service, dar ce a pățit la spălătorie este deja prea mult. (CITEȘTE ȘI: Prețul incredibil cu care se vinde o Dacia 1300. Are 1.000.000 de kilometri la bord)

Incredibil! Ce a pățit șoferul din Constanța la spălătorie

După cum a dezvăluit constănțeanul, când a fost să spele mașina, un jet de apă a fost suficient ca să o lase fără vopsea. Revoltat, a transmis un memoriu către Autohaus Tudor Constanța și Dacia/Renault România și este dispus să meargă și până în instanță.

”Pe 11 iulie, în jurul orelor 18:40, în timp ce spălam autoturismul la spălătoria tip self-wash JetPoint , pe Bd. Aurel Vlaicu, am efectuat programul de spălare cu apă cu presiune. În momentul în care am început să curăț petele de murdărie de pe plafonul autoturismului, am dat cu apă pe partea gumată situată între plafon și portieră, ocazie cu care am observat că au început să apară urme tip adâncime și de destratificare a vopselei. Consider că un autoturism, fie nou sau vechi, nu ar trebui să se destrame în bucățele mici în urma aplicării unui jet de apă cu presiune”, a declarat șoferul pentru Replica. (CITEȘTE ȘI: ProMotor.ro – site-ul pe care cei mai mulți români au văzut cum arată noul SUV Dacia Bigster)