Ce a primit, de fapt, Laura din Iași, după ce a cumpărat un pachet de crenvurști de 9.70 lei, dintr-un supermarket

Laura, o tânără din Iași, a vrut să tragă un semnal de alarmă, după ce a trăit un mare șoc. Femeia cumpărase un pachet de crenvurști dintr-un supermarket, cu 9.70 lei. Ei bine, ajunsă acasă, a fost surprinsă să vadă ce a primit, de fapt.

După experiența neplăcută pe care a trăit-o, ieșeanca a decis să își facă povestea publică, mai ales că a fost la un pas să ajungă la spital. Laura obișnuia să își facă mereu cumpărăturile din acel supermarket și nu este prima dată când se confruntă cu o astfel de situație. Acum, însă, ea s-ar fi putut alege cu răni grave.

Citește și: MOTIVUL PENTRU CARE O STUDENTĂ A REFUZAT UN JOB ÎN SUPERMARKET! CÂND A AUZIT OFERTA SALARIALĂ A ÎNCREMENIT

Întâmplarea a avut loc la începutul lunii iulie a anului trecut. Laura a cumpărat de la un supermarket un pachet de crenvurști care conținea șase bucăți. A plătit pentru el 9,70 lei. Ajunsă acasă, ieșeanca a început să mănânce dintr-un crenvurști și nu i-a venit să creadă ce a găsit în interior. Pe lângă pieptul de pui menționat pe etichetă, bucata pe care a nimerit-o femeia avea și sticlă.

„Când am mușcat am simțit ceva care m-a înțepat, norocul meu a fost că acea bucată era pe lung și nu pe lat, pentru că altfel mi-ar fi perforat toată gura. Am rămas șocată și speram ca măcar plastic să fie, dar după ce am scos bucata am realizat că este, într-adevăr, sticlă.

Nici nu vreau să mă gândesc la ce puteam să pățesc sau mai rău, dacă acea bucată de carne ar fi ajuns pe mâna unui copil. Înțeleg că ceea ce ni se vinde nu este tocmai natural, dar nici să găsești bucăți de sticlă. Din fericire, nu m-a rănit, dar rămâne un mare semn de întrebare în legătură cu ceea ce ni se vinde.”, a declarat Laura, potrivit BZI.