Ce a primit să mănânce o turistă la all-inclusive, în Mamaia. A plătit 4.400 de lei pentru 7 nopți!

O turistă a mers în vacanță, în stațiunea Mamaia, alături de familie. Într-un grup de Facebook, românca a povestit ce a primit să mănânce la all-inclusive, la un hotel de trei stele, și care au fost condițiile de cazare. Au scos din buzunare nu mai puțin de 4400 de lei pentru un sejur de șapte nopți.

Încă ne aflăm în sezonul cald, motiv pentru care plajele din stațiuni sunt încă pline. De exemplu, în minivacanța de Sfânta Maria, turiștii au năvălit în stațiunile de la malul mării încă de la primele ore ale dimineții. Practic, la această oră, e forfotă mare pe plaje.

Însă, înainte de weekendul prelungit, o familie a mers în concediu în stațiunea Mamaia. Un cuplu și-a făcut o rezervare pentru perioada 4 – 11 august, la un hotel de trei stele. Pentru un sejur de șapte nopți, cuplul a plătit 4400 de lei, biletul fiind achiziționat după jumătatea lunii iulie. Deși au fost la un hotel de trei stele din stațiunea Mamaia, condițiile nu au fost „lux”, așa cum transmite și turista. Camera de hotel a fost în regulă.

Ce a primit să mănânce o turistă la all-inclusive, în Mamaia

La hotelul de trei stele din Mamaia, însă, dacă înainte meniul era unul diversificat, de data aceasta aceleași mese se repetă zilnic, și anume o porție de orez cu pulpe. În plus, hotelul le mai oferă turiștilor și un alt fel de mâncare, însă pe care nu îl recomandă. Micul dejun este același, în fiecare dimineață.

”Preț 4400, 7 nopți, all inclusive, 2 adulți, bilet luat după jumătatea lui iulie, pentru 4-11 august.

Am fost cazați la un hotel de 3 stele, dacă vrei să stai în cameră nu e un lux, dar pentru noi care nu venim să stam în cameră, a fost ok. În alt an am avut probleme mari cu omizile la ei, era plin în balcon, acum la același etaj, în același hotel, nu am mai avut probleme.

Plaja este lărgită, nu se plătește nimic la plaja hotelului (era 7-10 lei înainte).

Nu există beach bar pe plajă, trebuie să vii la piscină pentru a lua suc/apă/bere etc.

La început mâncarea a fost ok, diversificată (prânz și cină). De când s-a aglomerat, se repetă (zilnic orez + pulpe). Mai e și un sortiment nou de carne/garnitură, dar riști să nu îți placă fiind mâncare gătită (friptură la tavă, legume sote, legume gratinate – pe acestea chiar nu le recomand deloc). Micul dejun este identic zi de zi, schimbă doar iaurturile și cornulețe/biscuiți.

Noi am venit oricum cu gândul că vom manca și în alte părți având doua restaurante unde revenim mereu.

Când este vânt puternic, la piscină este plin, de la 6 se ocupă șezlongurile pe plajă (am văzut asta când am fost la răsărit, unii vin chiar și la piscină la acea oră). Pentru noi a fost ok acest preț. Cine are copii, locul de joacă pentru cei mici este mare, multă verdeață, activități pentru copii după-masă în părculet (nu știu dacă zi de zi), la piscină ieri a fost o coregrafa după-masă, la activitate pot participa și cei mici.

Nu era o vaiantă pentru noi mersul în străinătate, nu spuneți că mergi cu banii ăștia pe lună, ne trebuia neapărat în România”, este mesajul scris de turistă, pe Facebook.