Ce a publicat Bendeac după ce a aflat că Andrei Versace a murit: „Rămâi barosan și pe lumea cealaltă?” Internetul s-a revoltat!

La doar câteva ore după ce a apărut informația conform căreia Andrei Versace a murit, Mihai Bendeac a publicau un videoclip care a împărțit internetul în două. În timp ce unii au considerat gestul lui precum un tribut pentru influencer, alții l-au pus la zid și i-au adresat injurii grave.

Andrei Versace, pe numele lui real Andrei Pârvan, este un personaj cunoscut în mediul online. Viața sa nu a fost deloc lipsită de controverse, încercând mereu să fie în centrul atenției. ”Regele fițelor”, așa cum a fost numit, s-a făcut remarcat după ce a început să afișeze luxul în care trăiește.

Totuși, mulți nu au crezut în bogăția lui și l-au suspectat că, de fapt, nu are un chior în buzunar. În acest fel, Andrei Versace a reușit să îi atragă atenția și lui Mihai Bendeac. Actorul l-a transformat într-un personaj foarte apreciat și l-a interpretat de multe ori în emisiunile sale de comedie de la Antena 1. Parodiile realizate de actor au avut un mare succes la public.

Moartea lui Andrei Versace a luat prin surprindere pe toată lumea pentru că influencerul avea doar 37 de ani. Acesta a fost găsit fără suflare în propria locuință din Sectorul 1, iar anchetatorii faci cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

La doar câteva ore după ce a aflat că Andrei Versace a murit, Mihai Bendeac a publicat pe pagina lui de Instagram un filmuleț care a împărțit internetul în două. Mai exact, el a repostat o parodie realizată în urmă câțiva ani.

Scenariul era chiar despre moartea influencerului, bazându-se pe comportamentul acestuia după ce părăsește lumea și ajunge în Rai. „Dacă ești barosan aici, rămâi barosan și pe lumea cealaltă?” este mesajul scris de actor în dreptul videoclipului.

„Ce faceți, băi prăduitorilor? Tot vii? Tot vii? Eu am murit. Dacă vă dau coliva mea, v-o ia parastasul razna, prăduitorilor. Nu știu ce să mă mai fac cu viața asta a mea pe care nu o mai am. Am ajuns si eu aici pe lumea cealaltă. Am ajuns într-un Rai… frumos, corect, pe barosăneală, cum îmi place mie, un Rai făcut pe comandă din rugăciunile din timpul vieții. Nu că pentru mine pe pământ n-a fost Raiul.”, este o parte din monologul lui Mihai Bendeac, imitându-l pe Andrei Versace.