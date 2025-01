Ce a putut să pățească Gabriela, o femeie din București, după ce s-a cazat la o pensiune din Sinaia de Revelion: ”Soțul meu a întrebat ce avem la micul dejun și...”

Gabriela, o româncă din București, a plecat să se bucure de sărbători la Sinaia, însă a avut parte de o experiență neplăcută. Femeia s-a arătat total dezamăgită de pensiunea la care s-a cazat, problema cea mai mare fiind mizeria. De altfel, a publicat și câteva imagini realizate în cameră. Mai mult decât atât, ea a susținut că atitudinea proprietarei nu a fost deloc una potrivită.

O româncă s-a cazat de Revelion la o pensiune din Sinaia, care este prezentată pe site-urile de închiriere a fi singura clădire cu interioare unicat decorate cu lambriu de lemn. Prețul pentru o singură noapte de cazare pleacă de la 350 de lei. Proprietarii oferă o gamă largă de beneficii precum foișoare, grătar, plită pe lemn, ceaun și piscină exterioară, însă turista s-a plâns de sejurul petrecut acolo.

Gabriela și-a dorit să petreacă sărbătorile la munte, însă a avut parte de o experiență dezamăgitoare. Potrivit turistei, pensiunea la care s-a cazat a lăsat de dorit. După ce a terminat sejurul, femeia a lăsat o recenzie în care a explicat problemele cu care s-a confruntat.

Una dintre motivele pentru care nu a fost mulțumită de pensiunea din Sinaia îl reprezintă mizeria. De altfel, aceasta a publicat și câteva fotografii pentru a arăta cum a găsit camera. De asemenea, Gabriela a mărturisit că nu a avut căldură, iar atitudinea proprietarilor a fost una ostilă.

„Nu recomand sub nicio formă această pseudopensiune din “centrul Sinaiei” din mai multe motive:

– mizeria din cameră – cădița dușului infectă, plină de rugină și curgea din ea, pereții scorojiți, bara de la duș plină de calcar, caloriferul și el plin de praf, 4 prosoape în cameră și toate diferite, se voiau a fi albe însă unele dădeau spre crem.

– mizeria din cramă- ți se lipeau tălpile pentru că 4 zile cât am stat nu a fost nimeni din staff-ul locației în stare să dea cu un mop; farfuriile, pe care am fost nevoiți să le luăm singuri din bar pentru că, deși am optat pentru varianta de mic dejun și cină, am fost serviți cu caserole (ca la pomană), erau lipicioase; am fost nevoiți să le spălăm, iar chiuveta din cramă curgea și mirosea a vidanjă, ca mai apoi să fim certați că trebuia să apăsăm nu știu ce buton de care nu ne spusese nimeni.

– atitudinea- mereu pusă pe ceartă, mereu recalcitrantă, soțul meu a întrebat ce avem la micul dejun și a început să ne certe că nu știm pe motiv că a anunțat deja pe cineva din grupul nostru; dacă cineva a ridicat problema servirii pentru că totuși am optat pentru masa de Revelion

– am fost invitați/ lăsați să stăm și într-o terasă exterioară căptușită cu prelate, cu o sobă mica pentru care chiar unul dintre angajații/ colaboratorii dânsei ne-a adus lemne ca mai apoi să ne spună ca i-am consumat lemnele.”, a scris turista pe Google.