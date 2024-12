Vedeta din România care și-a luat mega-ȚEAPĂ cu vacanța din Zanzibar. Ce a găsit la hotelul în care și-a rezervat cazarea

O vedetă de la noi a ales să plece de sărbători în Zanzibar, alături de logodnicul său. Cei doi au plănuit totul în detaliu și sperau să aibă parte de un concediu de vis, însă au luat o mare țeapă. Aceasta a povestit coșmarul prin care a trecut atunci când a ajuns la hotel.

Diana Bulimar, căci despre ea este vorba, a plecat în Zanzibar, alături de iubitul său, pentru a petrece sărbătorile de iarnă. Vacanța nu a decurs așa cum se așteptau, iar atunci când au ajuns la hotelul închiriat au avut parte de o surpriză ne plăcută. Inițial, au fost cazați în altă parte, după care au descoperit că hotelul pe care îl aleseseră ei era în construcții.

„Momentan sunt într-o situație dificilă. Este o poveste lungă care a început de când am aterizat în Zanzibar. Ni s-a spus că hotelul nostru nu este gata și că ne cazează la altul 1-2 zile până este gata. Am fost de acord, hotelul arăta bine. Ajunsesem și după 15 ore de zbor, deci nu ne-am pus semne de întrebare. Însă ieri, când am venit la ‘hotelul nostru, nu era chiar hotel deloc. Vreo 30 de muncitori puneau la punct camerele, care sincer nu cred că vor fi gata curând.”, a scris Diana Bulimar pe Instagram.