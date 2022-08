Ce a putut să spună Smiley după ce Gina Pistol a cântat cu Rona Hartner: ”Nu pierde nicio ocazie”

Gina Pistol are o pasiune pentru muzică, însă acest lucru nu mai este un secret pentru nimeni. Frumoasa blondină a urcat pentru prima dată pe scenă alături de partenerul său în cadrul unui concert, iar de atunci pare că a prins curaj. Recent, vedeta de la Antena 1 a făcut un alt duet cu o mare artistă de la noi din țară.

Gina Pistol face ce face și reușește să își uimească fanii. Deși nu este artistă de meserie, blondina a avut curaj să cânte în fața a mii de spectatori alătruri de partenerul său. Recent i-a uimit din nou pe cei care o urmăresc, după ce, la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Jo, iubita lui Smiley a interpretat alături de Rona Hartner, celebra piesă a Mariei Tănase, ”Cine iubește și lasă”.

La câteva zile de la acest eveniment, Smiley a oferit și primele declarații sincere despre talentul partenerei sale. Cântărețul cu multă experiență în acest domeniu a recunoscut că Gina Pistol este foarte atrasă de muzică, ba chiar, uneori cântă mai mult decât el.

„Gina cântă chiar mai mult decât mine, nu pierde nicio ocazie să cânte”, potrivit Impact.

Gina Pistol a cântat alături de Smiley

În urmă cu câteva luni, Smiley a susținut un concert la Sala Polivalentă, acolo unde au fost prezenți peste 5.000 de spectatori.

Artistul nu a fost singur, ci a avut parte de invitați speciali, printre care s-au numărat și DOC, Cabron, Feli, Juno, Mario Fresh și Connect-R. Cea mai mare surpriză a fost, însă, momentul în care Smiley a apărut pe scenă alături de iubita lui, Gina Pistol. Cei doi au interpretat melodia „Ne vedem noi”, melodie care a fost compusă în timpul pandemiei, moment în care cei doi părinți au fost nevoiți să stea despărțiți, deoarece unul dintre ei s-a aflat în carantină.

„Am fost într-o mare de emoții. În primul rând, pentru că am fost alături de Smiley pe scenă, pe o piesă foarte importantă pentru noi, pe care de obicei plâng fără să mă vadă nimeni, apoi pentru că eu nu sunt cântăreață și nu am mai cântat niciodată, mai ales în fața unui public atât de numeros. Mereu am trăit intens concertele lui Andrei, însă până acum tremuram, cântam și dansam în backstage, astăzi pot spune că a fost copleșitor să simt toate emoțiile din plin, pe scenă.”, a mărturisit Gina Pistol după momentul live, de la Sala Polivalentă.