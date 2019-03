Ce a spus Mihai Petre despre colegii lui de la ”Românii au talent”: ”În primul rând sunt…”

Alături de Andra, Florin Călinescu și Andi Moisescu, Mihai Petre este jurat la ”Românii au talent”. Dansatorul a mărturisit care este relația pe care o are cu colefii săi, dar și ce părere are despre fiecare în parte.

”Juratul cel rău” și-a reluat locul la ”Românii au talent”, după plecarea Mihaelei Rădulescu. Mihai Petre mărturisea la începutul sezonului 9 că este bucuros să interacționeze din nou cu cei mai talentați români, dar și cu colegii săi. Ei bine, dansatorul a mărturisit și care este relația pe care o are cu Andra, Florin Călinesc și Andi Moisescu. (CITEȘTE ȘI: INCIDENT ȘOCANT LA ”ROMÂNII AU TALENT”. MIHAI PETRE I-A RUPT UNGHIA UNEI CONCURENTE)

”Despre toți colegii mei am doar cuvinte de laudă, pentru că sunt adevărați profesioniști, în primul rând, sunt oameni de echipă, deseori mă inspiră și, pe lângă asta, și relația pe care o avem în afara platoului e una frumoasă.

Florin – mi se pare că este icon’ deja în show-ul de televiziune românesc și că absolut oricine are de învățat de la el, oricare dintre noi cei prezenți în showbiz putem fi inspirați de el. Are un umor imbatabil, o imaginație fantastică, știe ce să spună la momentul potrivit. (VEZI ȘI: MIHAI PETRE ȘI FLORIN CĂLINESCU “S-AU ÎNȚEPAT” LA “ROMÂNII AU TALENT”: “CE TREABĂ AI TU? E SUB MEDICAMENTAȚIE”)

Andra – este un artist uriaș, este inima, emoția juriului. Ea e, cu siguranță, cea mai empatică dintre noi. Cred că e foarte mare nevoie de asta.

Andi – mă uimește mereu cu replicile sale la obiect, pline de candoare, de înțelegere, de pozitivism. Cu Andi am o relație specială încă de când am început emisiunea. E colegul meu cu care ies și la bere din când în când. E un tip cu care te simți foarte bine, împărțim aceeași cabină la Românii au talent, avem multe în comun și dincolo de scenă. Îl apreciez enorm. E un om cu care e foarte plăcut să lucrezi”, a spus Mihai Petre pentru libertateapentrufemei.ro.