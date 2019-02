Mihai Petre și Florin Călinescu “s-au înțepat” la “Românii au talent”: “Ce treabă ai tu? E sub medicamentație”

Așa cum mulți dintre fanii show-ului “Românii au talent” s-au așteptat… nu a trecut multă vreme și Mihai Petre și Florin Călinescu au ajuns “să se înțepe”! Replicile mai mult sau mai puțin acide și le-au aruncat în cadrul ediției din această seară, spre amuzamentul celorlalți doi jurați: Andra și Andi Moisescu.

Citește și: O tânără înzestrată a luat Golden Buzz la “Românii au talent”! Ce a făcut în timp ce avea căștile pe urechi și un mop în mână

Mărul discordiei dintre cei doi jurați a început în timpul prestației concurentului Călin Mureșan, un tânăr de 22 de ani din București. Studentul a oferit un număr de dans pe o melodie indiană, însă mișcările lui nu au fost pe placul lui Mihai Petre, care a apăsat butonul roșu X. La final, Călin Mureșan și-a căutat câteva clipe lanțul pe care și l-a pierdut pe scenă în timpul dansului.

“Măi, iubitule, ce mai cauți? Dar ce treabă ai tu cum mă adresez prietenilor mei?”, a spus Florin Călinescu în cadrul emisiunii “Românii au talent”.

“Te rog, fără «iubitule»”, l-a întrerupt Mihai Petre pe Florin Călinescu.

Ulterior, Mihai Petre a spus despre dansul concurentului Călin Mureșan: “Arăta ca un ritual de împerechere”. Iar Florin Călinescu a intervenit: “Prima iubită a lui Mihai a fost o prepeliță”. Fără niciun alt comentariu la replica actorului, coregraful a spus doar: “Mulțumesc”.

Citește și: Poți să vezi LIVE show-ul “Românii au talent” AICI

Românii au talent, sezonul #9suprem, ediția a treia: Călin Mureșan Călin Mureșan a încercat din răsputeri să-i impresioneze pe jurați. Ce a avut de spus Mihai Petre > http://bit.ly/2NnGlID Publicată de Romanii au talent pe Vineri, 22 februarie 2019

Florin Călinescu și Mihai Petre s-au atacat și în timpul numărului unei alte concurente. Este vorba despre Rodica Puia Păcurar, în vârstă de 54 de ani, care i-a făcut o declarație de dragoste soțului ei, după 30 de ani de căsnicie.

“De 8 ani încerc să mă înscriu la Românii au talent’. Am venit în fiecare an și nu am reușit să mă înscriu, pentru că nu mă pricep cu internetul. În seara asta aș vrea să aflați, ce spune o soție după 30 de ani de căsnicie. Vreți?”, a afirmat Rodica Puia Păcurar la scurt timp după ce a pășit pe scena “Românii au talent” 2019.

“Andi, dă tu cuvântul mai departe, pentru că eu nici nu îi mai pronunț numele. E sub medicamentație (n.r.: Mihai Petre)”, a spus Florin Călinescu.

Singurul jurat care a apăsat butonul roșu X a fost Mihai Petre: “Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei că nu m-au urmat în acest demers”.