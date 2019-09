Ce a văzut Mario Iorgulescu în timp ce conducea cu peste 240 km/h! Demonstraţie cu ochelarii care simulează o alcoolemie de 2 în sânge

O demonstraţie realizată cu ochelarii care simulează o alcoolemie de 2 în sânge arată starea în care se afla, de fapt, Mario Iorgulescu atunci când își pilota noua mașină: Aston Martin DBS în valoare de 300.000 de euro. După cum puteți vedea în imaginile din galeria foto a articolului, cel care îi testează cu greu este capabil să urce două trepte, să deschisă portiera, să se aşeze la volan. Așadar… condusul nu încape în discuție.

Ce a văzut Mario Iorgulescu în timp ce conducea cu peste 240 km/h

Oficial, nu se vorbeşte despre alcoolemia lui Mario Iorgulescu de la momentul 0, adică atunci când se afla la volan, însă specialiştii spun că aceste rezultate pot indica o alcoolemie de până la 2,20 la momentul accidentului. Vă reamintim însă că primele teste efectuate pe probele prelevate au indicat că acesta avea 1,96 alcool pur în sânge, iar la a doua testare a ieșit 1,76 alcool pur în sânge.

“2,20 alcool pur în sânge înseamnă comă alcoolică. Poate că mai mult decât o comă alcoolică duce la o nonreacție: nu am timp să percep lucrurile, nu nu am timp să reacționez, nu am timp să fac nimic aproape; privesc într-un punct fix, țintă și colo am rămas cu privirea ”, a declarat Sorin Bădică, instructor auto pentru Știrile Pro TV.

Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal

În vârstă de 24 de ani, Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal în zorii zilei de duminică, 8 septembrie. La ora 03:05, în timp ce se afla pe Șoseaua Chitila, el a pierdut controlul noului său bolid – un Aston Martin DBS – și a pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit violent de un autoturism care circula regulamentar. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropierea tragediei s-a văzut că mașina fiului lui Gino Iorgulescu a luat foc în urma impactului. Matei, un martor la incidentul rutier, a povestit pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1. din România, că el l-a scos din autoturismul cuprins de flăcări pe băiatul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. Accidentul i-a fost fatal lui Dany Vicol, care a fost proiectat din autoturismul personal la o distanță de 20 de metri. Matei a mai dezvăluit că tânărul de 24 de ani nu a murit pe loc, ci a mai trăit câteva secunde după impactul devastator și că a apucat să-l întrebe ceva.