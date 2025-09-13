Ce alimente se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Plafonarea adaosurilor comerciale va expira

La finalul lunii septembrie se încheie măsura de plafonare a adaosului comercial aplicată produselor alimentare de bază, introdusă pentru a tempera creșterile de prețuri resimțite de populație. Ce produse vor fi mai scumpe!

Discuțiile din cadrul coaliției de guvernare au readus acest subiect în prim-plan, întrucât Ministerul Agriculturii a propus prelungirea mecanismului și după 1 octombrie. În timp ce social-democrații susțin continuarea schemei, pentru a evita o presiune suplimentară asupra prețurilor de consum, premierul Ilie Bolojan privește cu rezerve această variantă, considerând că impactul asupra pieței nu ar justifica menținerea restricțiilor pentru comercianți.

Ce alimente se vor scumpi de la 1 octombrie 2025

Plafonarea adaosului comercial a fost concepută ca o soluție temporară pentru a proteja consumatorii în fața scumpirilor accelerate, în special pe segmentul produselor alimentare considerate indispensabile. În mod concret, ordonanța a stabilit un plafon pentru adaosul perceput de retaileri și distribuitori, fără a afecta direct bugetul statului, deoarece nu se aplică reduceri de taxe sau subvenții. Măsura a fost aplicată treptat, cu adaptări ale listei de produse vizate, iar efectele s-au simțit în mod diferit în funcție de categorie.

Specialiștii apreciază că această plafonare a oferit un respiro cumpărătorilor, însă a pus presiune pe lanțurile comerciale, obligate să își ajusteze marjele și politicile de aprovizionare. Criticii consideră că menținerea unei astfel de reglementări pentru perioade lungi poate conduce la dezechilibre, descurajând micii retaileri și generând efecte indirecte asupra stocurilor sau asupra varietății produselor disponibile.

Lista alimentelor incluse în prezent în program acoperă o gamă reprezentativă din coșul zilnic: pâine albă de gramaj mediu, lapte proaspăt și derivate lactate de bază precum brânza telemea sau iaurtul simplu, făină albă și mălai, ouă de găină, ulei de floarea-soarelui, carne proaspătă de pui și de porc, dar și produse vegetale esențiale.

În categoria legumelor plafonate se regăsesc roșiile, ceapa, castraveții, morcovii, usturoiul, ardeiul gras sau capia, alături de fasolea uscată. La capitolul fructe sunt incluse merele (roșii și golden), perele, prunele și strugurii de masă. Măsura acoperă și cartofii albi, zahărul tos, untul, smântâna de 12% grăsime și chiar produse procesate tradiționale, precum magiunul.

Potrivit calculelor prezentate de reprezentanții social-democrați, eliminarea bruscă a plafonării ar putea avea un efect vizibil asupra indicelui de prețuri, generând o creștere a inflației cu aproximativ 2-3 puncte procentuale. Din această perspectivă, continuarea măsurii ar funcționa ca un instrument de stabilitate, mai ales într-un context economic fragil, cu presiuni din partea costurilor de producție și transport.