Ce ar modifica Raluca Alexandru, eleva care a luat 10 la BAC, în sistemul de învătământ. Dezvăluiri în podcastul ALTCEVA cu Adrian Aretene

Raluca Alexandru este una dintre elevele care anul acesta a reușit performanța de a obține 10 pe line la probele de la Bacalaureat. Invitată în episodul de săptămâna aceasta de la Altceva cu Adrian Artene, tânăra absolventă de liceu a dezbătut mai multe subiecte despre sistemul educațional care a format-o până în prezent. Episodul poate fi urmărit integral pe YouTube!

Realizatorul podcastului a discutat cu Raluca Mihaela Alexandru, una dintre puținele absolvente de clasa a 12-a care a trecut recent examenul de Bacalaureat cu media 10. 10 curat!

Cum ar împărți Raluca Alexandru nota pe care a obținut-o la Bacalaureat

Întrebată de Adrian Artene cum ar împărți nota pe care a obținut-o la BAC celor care au susținut-o în ultimii 4 ani, Raluca a mărturisit că ar împărți cea mai mare parte către elevi.

„Aș tinde să dau un procentaj mai mare elevilor, pentru că până la urmă un profesor vine în fața ta, îți predă, îți oferă informațiile necesare, dar dacă tu nu ești dispus să le înveți, nu are ce să facă mai mult. Așadar, din 9 puncte, fără punctul din oficiu, cred că 4 puncte elevului. 3 profesorilor, pentru că, într-adevăr, am avut profesori foarte buni în liceu și doamna de istorie și doamna dirigintă au fost niște profesori extraordinari. Și restul de 2 puncte părinților, prin susținere și prin faptul că au fost umărul de care am avut nevoie când eram supărată, tristă, obosită și așa mai departe”, a mărturisit tânăra de 10 la Bacalaureat.

Raluca a dezvăluit că nota pe care a obținut-o la examenul maturității nu i se datorează în totalitate ei. Chiar dacă ea a avut cea mai mare implicare pentru a obține 10 pe linie, profesorii pe care i-a avut în liceu au ajutat-o foarte mult. Tânăra absolventă de liceu este de părere că rezultatele de la examen le aparțin atât elevilor cât și cadrelor didactice.

