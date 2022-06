Ce are de spus Valentina Pelinel despre relația cu copiii lui Cristi Borcea: „Nu am încercat să iau locul nimănui”

Valentina Pelinel a vorbit pe larg despre relația pe care o are cu ceilalți copii ai lui Cristi Borcea. Fotomodelul a oferit detalii neștiute despre modul în care a ajuns să se apropie de moștenitorii directorului executiv de la Dinamo.

Actuala parteneră a lui Cristi Borcea s-a deschis în fața celor care o urmăresc și a făcut o serie de declarații care i-au uimit pe toți. Vedeta susține că a avut parte de o surpriză în momentul în care a fost nevoită să ia contact cu ceilalți copii ai soțului său pe care îi are din căsniciile anterioare.

Cum se înțelege Valentina Pelinel cu copiii lui Cristi Borcea

În urma celui mai recent interviu acordat pentru VIVA!, Valentin Pelinel a scos la iveală lucruri mai puțin cunoscute despre actuala sa relație cu Cristi Borcea, dar și cu copiii acestuia. În prezent, fotomodelul are 3 copii cu directorul executiv de la Dinamo, pe care ăi iubește enorm. În același timp, bărbatul mai are și alți 6 moștenitori din relațiile anterioare cu care păstrează legătura și acum.

Potrivit informațiilor oferite de Valentina, cei doi soți încearcă să îi reunească pe cei 9 frați de fiecare dată când au ocazia, deoarece își doresc ca aceștia să dezvolte o relație foarte apropiată. Valentina a recunoscut că nu i-a fost foarte greu să se apropie de ceilalți copii ai lui Cristi, deoarece totul a venit natural. Familia omului de afaceri s-a închegat imediat după apariția Valentinei Pelinel în peisaj.

„A fost totul atât de natural și de firesc, încât nu am simțit vreo clipă vreo presiune. Nu am încercat să iau locul nimănui, nu am forțat relația cu niciunul dintre copiii lui Cristi, ci, pur și simplu, am dezvoltat cu fiecare o interacțiune naturală și de la sine. Dragostea de soție și cea de copii e diferită, se simte, se trăiește și se exprimă în moduri complementare, nu se pot compara. Am învățat cumva să mă adaptez mai rapid și să iubesc omul Cristi așa cum este el”, a declarat Valentina Pelinel.